Del humo al cielo: el eclipse que puede reconciliarnos con el territorio

Hace apenas unos días, las imágenes de los incendios en Ávila, Madrid y Toledo ocuparon portadas, informativos y conversaciones. A mí, especialmente, me tocaron el alma porque el pueblo natal de mis abuelos maternos está apenas a quince kilómetros de Burgohondo, donde se originó el incendio.

Afortunadamente, el fuego no ha afectado a esa zona. Hablando con mi madre, me decía que nos había protegido San Antonio; ella es muy devota.

Ver esas montañas del valle de Iruelas envueltas en llamas y humo, por las que transité desde niño para llegar a Navarrevisca, me duele en el alma. Es un paisaje que tardará años en recuperar su aspecto. Una vez más, la naturaleza nos recordó su fragilidad y nuestra responsabilidad para con ella.

Del miedo al asombro

Dentro de unos días volveremos a mirar esos mismos paisajes. Pero esta vez no lo haremos con preocupación, sino con asombro. El destino nos tiene reservada una sorpresa.

Hay fenómenos de la naturaleza con una extraordinaria capacidad para cambiar nuestra forma de mirar, y un eclipse total es uno de ellos. Apenas unas semanas después, millones de personas volverán a levantar la vista hacia esos mismos territorios ennegrecidos, no para comprobar si el humo sigue en el horizonte, sino para contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo: el eclipse solar del 12 de agosto de 2026.

Puede parecer una casualidad. Yo creo que no.

Los grandes fenómenos naturales siempre nos obligan a reflexionar sobre la relación que mantenemos con el territorio. Un incendio nos recuerda lo frágiles y vulnerables que somos. Un eclipse nos recuerda lo pequeños que somos frente a un universo que sigue su curso al margen de nuestras preocupaciones.

Y entre esas dos emociones existe una oportunidad que el turismo todavía no ha aprendido a aprovechar plenamente.

El verdadero motivo por el que viajamos

Vivimos una época en la que los destinos compiten por atraer visitantes a golpe de campañas, vídeos espectaculares y fotografías tomadas con drones. Hablamos de cifras, de pernoctaciones, de impacto económico y de posicionamiento internacional. Todo eso es importante, pero a veces olvidamos la pregunta más sencilla: ¿qué siente una persona cuando llega a un lugar?

La mayoría de nosotros no viaja para sumar kilómetros ni para tachar destinos de una lista. Viajamos para construir recuerdos, para vivir momentos que permanecen mucho tiempo después de regresar a casa.

Quizá por eso me resulta tan fascinante el eclipse. Durante unos minutos desaparecen muchas de las diferencias que normalmente separan a los viajeros. Da igual si uno llega desde Tokio, Berlín, Buenos Aires o desde el pueblo de al lado. Da igual la edad, la profesión o el idioma. Cuando la Luna comienza a cubrir el Sol, todos hacemos exactamente lo mismo: levantamos la vista.

Es un gesto sencillo, pero casi revolucionario.

En una sociedad acostumbrada a caminar mirando una pantalla, un eclipse consigue que miles de personas olviden durante unos minutos el teléfono móvil. Nadie consulta las redes sociales mientras el cielo cambia de color.

Nadie responde un correo electrónico cuando el paisaje adquiere una luz imposible. Durante ese breve instante recuperamos algo que creíamos perdido: la capacidad de asombro.

Un destino que emociona se protege

Y quizá esa sea la mayor riqueza que puede ofrecer un destino. No son únicamente sus hoteles, sus carreteras o su patrimonio monumental. Es su capacidad para emocionarnos y dejar una huella en nuestra memoria.

Los incendios de este verano nos han recordado que el paisaje no es un decorado. No es el fondo de una fotografía para Instagram ni un recurso infinito del que podamos disponer sin consecuencias. Es un patrimonio vivo que necesita décadas para crecer y solo unas horas para desaparecer.

Durante años hemos hablado de turismo sostenible como si se tratara únicamente de reducir emisiones, reciclar residuos o limitar el número de visitantes. Todo eso es imprescindible, pero la sostenibilidad empieza mucho antes: comienza cuando un viajero entiende el valor del lugar que pisa.

Porque es muy difícil proteger aquello que no se conoce. Y más difícil todavía amar aquello que nunca nos ha emocionado.

El eclipse como legado

El eclipse ofrece precisamente esa posibilidad. Puede convertirse en una enorme aula al aire libre. No solo para aprender astronomía —que también—, sino para comprender que los paisajes que hoy admiramos son los mismos que mañana tendremos la obligación de conservar.

Tal vez esa sea la verdadera experiencia. No consiste únicamente en contemplar cómo desaparece el Sol durante unos minutos, sino en comprender que la belleza de un territorio depende de nuestra capacidad para cuidarlo cuando el espectáculo termina.

En un tiempo en el que todo parece acelerarse, el eclipse nos invita a hacer exactamente lo contrario: detenernos. Respirar. Escuchar el silencio. Observar cómo cambia la luz sobre un bosque, una dehesa, una montaña o un pequeño pueblo que, por unas horas, se convierte en el centro del mundo.

Los eclipses pasan. Las noticias también. Los paisajes, en cambio, permanecen… siempre que sepamos protegerlos.

Una oportunidad que va mucho más allá del turismo

Quizá dentro de unos años nadie recuerde cuántas personas viajaron para observar el eclipse de 2026. Sin embargo, sería una magnífica noticia que muchos recordaran otra cosa: que aquel día descubrieron un territorio que merecía ser visitado, respetado y conservado.

Ese debería ser el verdadero legado de un acontecimiento que apenas durará unos minutos, pero que puede influir durante muchos años en la forma en la que entendemos el turismo.

Y, por cierto, quizá lo más importante no sea desde dónde vas a disfrutar el eclipse, sino con quién lo vas a compartir. Hay experiencias que se recuerdan por lo que vimos, pero las mejores permanecen por las personas con las que las vivimos.

Hasta que vuelva a repetirse… todos calvos.

Ojalá que, cuando regrese la luz, también haya cambiado un poco nuestra forma de mirar el territorio. Porque proteger un paisaje no empieza cuando se apaga un incendio. Empieza mucho antes: cuando somos capaces de emocionarnos con él.

José Cantero es consultor senior IT turismo experiencial en iUrban