La tecnología de OPUS RSE mide la contaminación del coche en tiempo real y sin necesidad de detener el tráfico

OKGREEN ha localizado en exclusiva el primer radar fijo de emisiones que opera en España, un dispositivo camuflado en una vía de alta densidad de Madrid que no vigila la velocidad, sino lo que cada coche expulsa por el tubo de escape. Detrás de esa instalación pionera hay una tecnología muy concreta, y merece la pena explicar en detalle cómo funciona y por qué llega ahora.

La empresa encargada de este despliegue es OPUS RSE, un laboratorio con sede en Madrid que presume de ser líder mundial en teledetección de emisiones. Su tecnología, certificada y fabricada en España, ya está presente en 38 países y realiza más de 25 millones de mediciones cada año, con un crecimiento anual que la propia compañía cifra en un 40%.

El corazón del sistema es el llamado Remote Sensing Device (RSD), un equipo capaz de medir la contaminación real de un vehículo sin detenerlo ni interferir en su marcha. Frente a la ITV tradicional, que analiza los gases con el coche parado en una nave, este radar trabaja directamente sobre el tráfico en movimiento.

Un rayo de luz invisible

El principio es tan sencillo como preciso. El RSD emite tenues haces de luz infrarroja y ultravioleta que cruzan la calzada a ras de asfalto y atraviesan por completo la pluma de humo que deja cada tubo de escape en el momento de pasar.

En esa fracción de segundo, un espectrómetro analiza cómo se dispersa la luz al chocar con los gases y cuantifica su concentración exacta. Cada vehículo genera hasta 100 mediciones en apenas medio segundo, con una precisión certificada del 10%.

El dispositivo detecta de golpe los siete contaminantes que importan: monóxido y dióxido de carbono, monóxido y dióxido de nitrógeno, hidrocarburos, amoniaco y partículas. Todo ello mientras el coche circula a velocidad de crucero, sin que el conductor perciba absolutamente nada.

La matrícula, en el punto de mira

Medir el humo no basta para poder sancionar. Por eso el radar incorpora una cámara de reconocimiento óptico que fotografía la matrícula de cada vehículo en el mismo instante en que se produce la lectura de los gases del escape.

El software cruza entonces esa información con el registro oficial de la Dirección General de Tráfico. En milisegundos comprueba si las emisiones reales del tubo de escape coinciden con las que teóricamente avala la etiqueta ambiental lucida en el parabrisas.

Una inteligencia artificial propia, bautizada como Opus Sensing Drive, completa la ficha del vehículo: marca, modelo, color, velocidad y aceleración en el momento exacto de la medición. El resultado es una radiografía instantánea de cada coche que pasa por delante del sensor.

Vigilancia sin descanso

En su versión fija, el RSD se aloja en dos armarios grises anclados al suelo a ambos lados de la calzada, conectados a la red eléctrica para funcionar sin interrupción las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El equipo se calibra solo mediante celdas internas con gases de concentración conocida e incluso incorpora un sensor de lluvia que cierra los armarios cuando detecta agua y los reabre en cuanto escampa. No necesita ninguna presencia humana para operar sobre el terreno.

La misma tecnología funciona además en formato portátil: una unidad alimentada por batería que se instala en diez minutos, no requiere obra alguna en el asfalto y puede trasladarse de un punto a otro con facilidad. En Madrid, ambas versiones trabajan hoy en paralelo.

El objetivo último de todo este despliegue tiene nombre propio: los high-emitters. Apenas el 1% de los coches más contaminantes genera hasta el 40% de las emisiones del transporte rodado, y este radar existe precisamente para detectarlos y cazarlos uno a uno.