Del pasto calcinado al pienso de emergencia: Madrid roza el medio millón de kilos de forraje repartido

La Comunidad de Madrid ha entregado ya 496.750 kilos de forraje a las ganaderías afectadas por los incendios de la Sierra Oeste, una cifra que roza ya el medio millón de kilos y que forma parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para la reconstrucción de las zonas dañadas.

El director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo, visitó una explotación ganadera en Navas del Rey y otra en Colmenar del Arroyo, además de una finca agrícola en Villa del Prado, dos de los municipios más golpeados por las llamas.

En esta última localidad, Oteo se ha reunido con las organizaciones agrarias UGAMA, AGIM-COAG, ASAJA, UPA y UCAM para analizar sobre el terreno la situación derivada de la emergencia y coordinar los próximos pasos de la ayuda al sector primario de la comarca.

Bodegas calcinadas

El director general también ha comprobado los daños causados por el fuego en las bodegas Bernabeleva y Las Moradas, ambas en San Martín de Valdeiglesias, donde se ha reunido con los bodegueros afectados y con el presidente de la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

El sector vitivinícola de la Sierra Oeste, con parcelas centenarias en algunos casos, es uno de los más perjudicados por un incendio que también arrasó viñedos y fincas dedicadas a la producción de vino de la zona.

El repaso a los daños llega dos semanas después de que las llamas comenzaran a devorar la comarca, en una de las peores emergencias forestales que ha vivido la región madrileña en las últimas décadas.

Trece interminables días en llamas

El incendio se originó el 22 de julio en el término municipal de Almorox (Toledo) y saltó esa misma noche a Villa del Prado y Aldea del Fresno, lo que obligó a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dos días después, el 24 de julio, ese fuego se fusionó con los otros dos focos activos en la región, los de San Martín de Valdeiglesias y el propio Villa del Prado, dando lugar al incendio forestal Sierra Oeste, declarado de emergencia de interés nacional.

El fuego se dio por estabilizado el 1 de agosto y quedó finalmente controlado el 4 de agosto, después de trece días de trabajo ininterrumpido de bomberos, agentes forestales y más de 3.500 voluntarios de Protección Civil.

Balance del incendio

El balance final del #IFSierraOeste señala que el fuego ha afectado a 17 municipios y ha calcinado cerca de 27.000 hectáreas en territorio madrileño, una cifra que supera las 70.000 hectáreas si se suman los incendios colindantes de Ávila y Toledo.

En el momento más crítico de la emergencia, más de 55.000 personas llegaron a estar evacuadas o confinadas, con hasta once municipios confinados y 24 puntos de acogida que llegaron a albergar a cerca de 3.000 vecinos.

El balance de daños materiales incluye alrededor de 100 viviendas destruidas y otras 300 con desperfectos importantes, además de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas arrasadas por el paso de las llamas.

Superando los cálculos iniciales

La ayuda al campo comenzó apenas unos días después de las primeras llamas: el 27 de julio, la Comunidad de Madrid había repartido 75.000 de los 300.000 kilos de forraje que entonces tenía previsto entregar en los días siguientes.

Aquella previsión inicial ha quedado ya ampliamente superada: los 496.750 kilos repartidos hasta hoy siguen alimentando a cerca de un millar de animales, entre vacas, ovejas, caballos y cabras, que se quedaron sin pasto tras el paso del fuego por fincas y dehesas de la comarca.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció este miércoles que ya están en marcha o finalizadas más del 88% de las 43 medidas urgentes aprobadas para la reconstrucción de la Sierra Oeste, un paquete que incluye ayudas directas a ganaderos, reparación de carreteras y apoyo al sector vitivinícola de la zona.