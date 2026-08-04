Doble reconocimiento global en sostenibilidad para Naturgy: renueva el FTSE4Good y logra el oro de EcoVadis

Naturgy ha renovado su presencia en el índice internacional de sostenibilidad FTSE4Good, elaborado por FTSE Russell, que mide el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las compañías cotizadas. La energética española confirma así, un año más, su lugar entre las firmas que superan los exigentes criterios de admisión de este selectivo índice bursátil.

Además, la compañía ha logrado por segundo año consecutivo la medalla de Oro de EcoVadis, una de las plataformas de evaluación de sostenibilidad empresarial más reconocidas a nivel internacional. El galardón sitúa a Naturgy entre el 5% de las empresas mejor valoradas por esta entidad en todo el mundo.

El FTSE4Good Index Series nació en 2001 como una de las primeras familias de índices ASG del planeta. Sus criterios, revisados por FTSE Russell, evalúan cambio climático, derechos humanos, prácticas anticorrupción y gestión de riesgos, y sus datos los emplean gestoras e inversores de todo el mundo para construir fondos de inversión responsables.

Referencia bursátil desde 2001

La presencia de Naturgy en el FTSE4Good es ininterrumpida desde la creación del índice, hace ya más de dos décadas. Esta continuidad refleja, según la compañía, la consistencia de su estrategia ambiental, social y de gobernanza, así como su voluntad de mejorar año tras año su desempeño frente a unos criterios cada vez más exigentes.

La calificación de EcoVadis, por su parte, se sustenta en una metodología que analiza a las empresas a partir de evidencia documental y políticas efectivamente implementadas, no solo declaradas. La plataforma examina el comportamiento corporativo a través de más de 20 criterios agrupados en cuatro grandes bloques: medioambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética empresarial y compras sostenibles.

Obtener la medalla de Oro implica situarse entre el 5% de las organizaciones con mejor puntuación de los últimos doce meses, de entre las más de 75.000 que EcoVadis evalúa actualmente en todo el mundo. Repetir el galardón por segundo año consecutivo apunta, además, a una mejora sostenida en el tiempo y no a un resultado puntual.

Segundo oro consecutivo

Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, señala que la transición energética exige combinar ambición climática, creación de valor y compromiso con las personas. «Reconocimientos como estos nos animan a seguir avanzando en esa dirección», añade la directiva.

Para Rodríguez, la presencia de la compañía en ambos índices de sostenibilidad «constituye un respaldo al trabajo que realizamos para avanzar en una transición energética justa y sostenible, generando valor para nuestros clientes, accionistas, empleados y para la sociedad en su conjunto».

Plan de sostenibilidad

Ambos reconocimientos se suman a otras distinciones que Naturgy ha recibido en los últimos ejercicios en materia ASG, dentro de una hoja de ruta que la compañía enmarca en su Plan de Sostenibilidad, con más de 70 objetivos ambientales, sociales y de gobernanza integrados en su estrategia corporativa y el horizonte de alcanzar emisiones netas cero en 2050.

La continuidad de Naturgy en el FTSE4Good y la renovación de la medalla de Oro de EcoVadis refuerzan así la hoja de ruta de la energética hacia una transición equilibrada, responsable y orientada a la creación de valor para el conjunto de sus grupos de interés.