Las renovables y la valorización de residuos aceleran el modelo de empresa consciente de Zamora Company

Una firma española de vinos y espirituosos premium ha logrado situar en el 82% la energía renovable de sus operaciones durante 2025 y valorizar el 95% de sus residuos, según recoge su sexta Memoria de Empresa Consciente.

Se trata de Zamora Company, la compañía propietaria de Licor 43, Ramón Bilbao y Martin Miller’s Gin, entre otras marcas de vinos y espirituosos, que consolida así la sostenibilidad como núcleo de su modelo de negocio a través de su estrategia «Modelo de Empresa Consciente».

Modelo de empresa consciente

Por tercer año consecutivo, la compañía ha renovado su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en línea con su compromiso de transparencia y buen gobierno.

Paralelamente, ha diseñado su nuevo Plan Director de Sostenibilidad 2026-2028, pensado para alinear a todas sus marcas bajo unos mismos compromisos globales en materia ambiental, social y de gobernanza.

En el terreno ambiental, la compañía valorizó el 95% de sus residuos y abasteció el 82% de sus operaciones con fuentes renovables durante 2025, frente al 61% registrado en el ejercicio anterior. Una mejora de 21 puntos en solo doce meses.

Energía renovable y residuos

Este avance refuerza su apuesta por una transición energética basada en la eficiencia y la descarbonización progresiva de las operaciones, y ha contribuido de forma decisiva a reducir la huella de carbono global de la firma.

Gracias a las medidas implantadas en los últimos años, la intensidad de emisiones de alcance 1 y 2 se sitúa en 22,7 gramos de CO₂ equivalente por litro embotellado, un 42% menos que en el ejercicio 2020.

Durante 2025, la compañía ha iniciado además el diseño de un nuevo plan de descarbonización que marcará su hoja de ruta y le permitirá avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y resiliente.

Menos vidrio, menos agua

En esta línea, redujo el peso del modelo de botella más significativo de Ramón Bilbao, lo que ha permitido evitar el uso de 155 toneladas de vidrio y la emisión de 40 toneladas de CO₂ equivalente.

En la gestión del agua, el consumo destinado a la fabricación de licores disminuyó un 15,9%, mientras que el gasto en la irrigación de viñedos se redujo un 26,9% respecto al ejercicio anterior.

La compañía apostó también por las materias primas de proximidad, con la adquisición de 8.000 toneladas de vegetales vinculados a las regiones donde se ubican sus plantas de producción.

Materias primas de proximidad

Entre ellos, endrinas 100% navarras para la elaboración de Zoco, limones de Sorrento con IGP para Villa Massa y uva de origen certificado destinada a sus bodegas.

«2025 ha sido un año de retos que hemos abordado con la serenidad y la fortaleza que nos proporciona nuestra gestión de la sostenibilidad», subraya Javier Pijoan, CEO de Zamora Company.

Para Pijoan, la adquisición el año pasado de la mayoría del capital de Bodegas Godeval —una de las más prestigiosas de la Denominación de Origen Valdeorras— responde a «una estrategia de crecimiento responsable, eficiente y sostenible».

Crecimiento responsable

Una estrategia, añade el directivo, «profundamente comprometida con la sociedad y el medio ambiente», en línea con los progresos alcanzados en materia ambiental, social y de gobernanza durante el ejercicio.

El desempeño ambiental de la compañía le reportó en 2025 importantes reconocimientos, como el sello International Wineries for Climate Action (IWCA) en categoría Silver, obtenido por Ramón Bilbao.

A ello se suma la Medalla de Plata EcoVadis, que avala su desempeño en medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, ética y compras sostenibles, y la sitúa en el Top 15% de las empresas más sostenibles del mundo.

Reconocimientos internacionales

La firma fue reconocida además con dos galardones en los Just Drinks Excellence Awards 2025 por el éxito de su Modelo de Empresa Consciente: Expansión de Negocio y Medio Ambiente.

El primero puso en valor su estrategia de crecimiento internacional, con una expansión resiliente y una entrada disciplinada en nuevos mercados; el segundo premió sus reducciones demostrables de emisiones operativas.

En el ámbito social, la compañía realizó en 2025 una aportación superior a los 659.000 euros destinados a iniciativas sociales y comunitarias, además de colaborar con centros que favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Compromiso social

También ha trabajado en un Plan de Formación Corporativo, con el que llevó a cabo 62 acciones formativas a lo largo del ejercicio, dirigidas a reforzar el desarrollo profesional de su plantilla.

Su colaboración con las comunidades locales se ha traducido en el patrocinio de desfiles y premios culturales, el impulso de la Spanish Wine Academy y su presencia como imagen de varios festivales gastronómicos.

La compañía cerró 2025 con una plantilla de más de 580 empleados, diversa y plural, respaldada por una política de igualdad que garantiza un entorno laboral inclusivo. Zamora Company dispone, además, de un Código Ético y de Conducta que recoge el respeto a la igualdad y el derecho a la formación, la promoción y el desarrollo profesional de todo su equipo.