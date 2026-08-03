Los vehículos eléctricos puros disparan sus ventas casi un 24% en julio y ya rozan el 11% del mercado

Los turismos 100% eléctricos aceleran su ritmo en España. En julio, las matriculaciones de vehículos BEV crecieron en torno a un 24% respecto al mismo mes de 2025, según estimaciones del sector a partir de los datos de la DGT, muy por encima del avance del conjunto del mercado.

Ese impulso se produce en un mes en el que el mercado total de turismos también crece, pero a un ritmo mucho más moderado: un 3,7%, según los datos difundidos conjuntamente por ANFAC, FACONAUTO y GANVAM.

Seis veces más rápido que el mercado

Con este avance, los eléctricos puros se acercan ya a una cuota del 11% en julio, frente al entorno del 9% que representaban hace un año. El BEV consolida así su tendencia al alza dentro del parque automovilístico español, pese a que el conjunto del mercado crece a un ritmo mucho más contenido.

Si se suman también los híbridos enchufables (PHEV), el conjunto de los turismos electrificados alcanzó las 25.229 unidades en julio, un 20,1% más, y ya representa una de cada cuatro matriculaciones del mes (24,7%). En el acumulado del año, los electrificados suman 166.372 ventas, un 34,9% más que en el mismo periodo de 2025, con una cuota del 22,2% del total.

Una de cada cuatro

El mercado en su conjunto mantiene el buen tono. En julio se matricularon 101.949 turismos, un 3,7% más, y por quinto mes consecutivo las ventas superan la barrera de las 100.000 unidades, algo que no ocurría en un mes de julio desde 2020. En lo que va de año, el acumulado se sitúa en 749.656 ventas, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025.

Las emisiones medias de CO₂ de los turismos vendidos en julio se quedan en 100 gramos por kilómetro, un 2% menos que un año antes. En el conjunto del año, la media acumulada es de 102 gramos, un 4,4% inferior.

Menos emisiones por kilómetro

Por canales, los particulares siguen representando el mayor volumen, con 51.539 unidades (+1,7%). Las ventas a empresas suman 38.138 (+2,2%), mientras que los alquiladores crecen con más fuerza, un 18,9%, hasta las 12.272 unidades.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentaron un 2,8% en julio, con 18.048 unidades. En el acumulado del año suman 120.344 ventas, un 7,1% más. Por canales, los autónomos (3.399 unidades) y los alquiladores (2.347) crecen un 9,1% y un 12,2% respectivamente. Sólo las compras de empresas descienden levemente, un 0,4%, con 12.302 unidades.

Comerciales e industriales

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses suman 3.225 unidades en julio, un 22,4% más. En el acumulado del año se mantienen en positivo, con un alza del 12,2% y 21.163 ventas.

Dentro de este segmento, los industriales crecen un 20,6%, con 2.969 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses registran 256 matriculaciones, un 48% menos que un año antes.

Estos datos han sido valorados por los responsables de comunicación de las tres patronales firmantes del informe.

Buena evolución

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, señala que julio «vuelve a confirmar la buena evolución del mercado» y recuerda que, por quinto mes consecutivo, las matriculaciones han superado las 100.000 unidades. El directivo añade que los ciudadanos optan cada vez con más frecuencia por vehículos electrificados e híbridos convencionales.

García recalca que esta tendencia podrá reforzarse con la puesta en marcha definitiva del Plan Auto+ y que, si se mantiene el ritmo actual, el ejercicio «cerrará superando con facilidad los 1,2 millones de matriculaciones de turismos».

Acelerar el rejuvenecimiento del parque

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indica que el mercado «cierra julio con cifras sólidas», en línea con los últimos meses y con una etapa estival favorable. Apunta que la confianza del consumidor, el aumento de los electrificados y la mayor competencia entre marcas explican el buen dato.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, destaca que julio ha sido «el quinto mes consecutivo» en el entorno de las 100.000 entregas, lo que permite mantener la previsión de superar los 1,2 millones de unidades a cierre de año. La directiva subraya que los particulares siguen concentrando la mitad del volumen de matriculaciones, especialmente en modelos híbridos convencionales.

Puche advierte, no obstante, de que el Plan Auto+ «prescinde del incentivo al achatarramiento», por lo que reclama activar el plan nacional de renovación previsto en la Ley de Movilidad Sostenible para acelerar el rejuvenecimiento del parque y garantizar que «la seguridad vial no sea sólo para quien tiene renta disponible».