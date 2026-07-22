‘Made in Spain’ frente a los chinos: los eléctricos hechos en España que exprimirán al máximo el Plan Auto+

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes las bases del Plan Auto+, el nuevo programa de ayudas a la compra de coches eléctricos que sustituye al MOVES III. El plan reparte 400 millones de euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

La organización ambiental Transport & Environment (T&E) valora positivamente la aprobación, pero alerta de un riesgo: financiar vehículos que, en sus palabras, prolongan la dependencia exterior de la economía española. El origen del coche decidirá cuánta ayuda se lleva cada comprador.

Eléctrico, económico y europeo

El reparto funciona con un sistema de puntuación acumulable. Un turismo 100% eléctrico recibe 2.250 euros por motorización; un híbrido enchufable o de autonomía extendida, la mitad, 1.125 euros.

A esa base se suman 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y otros 675 euros por fabricarse en Europa, con 450 euros adicionales si la batería también se monta en suelo comunitario. La factura nunca puede superar los 45.000 euros.

La combinación premia un perfil muy concreto: el eléctrico puro, pequeño, económico y fabricado en la Unión Europea. Ese coche puede alcanzar la ayuda máxima, que para turismos ronda los 4.500 euros directos en factura.

El agujero de los enchufables

Aquí aparece el principal aviso de T&E. Según los últimos datos de la organización, entre un cuarto y un tercio del presupuesto del Plan Auto+ podría beneficiar a los híbridos enchufables (PHEV), una tecnología que aún depende del petróleo.

El problema, sostiene la organización, es que estos vehículos contaminan tres veces más que los eléctricos puros, son dos veces más caros de conducir que un BEV y no existen modelos en los segmentos más pequeños y asequibles.

Pese a ello, T&E calcula que el 60% de los PHEV podría ser elegible para las ayudas. Junto a ECODES, Fundación Renovables y Salud por Derecho, la entidad ya había pedido excluir a los enchufables para no «malgastar» los fondos.

Fabricados en España

Frente a esa fuga, la palanca del programa es el criterio de origen. La máxima puntuación premia la compra directa de vehículos 100% eléctricos, de tamaño pequeño y fabricados en España o en la Unión Europea.

Y ahí España tiene músculo nuevo. Desde junio de 2026, la planta de Seat y Cupra en Martorell fabrica el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, los dos primeros eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen hechos en el país, con precios desde unos 26.000 euros.

En Figueruelas (Zaragoza) salen de línea el Opel Corsa eléctrico, el Peugeot e-208 y el Lancia Ypsilon eléctrico, tres utilitarios del segmento B con la batería montada en la propia planta. Es el terreno donde el comprador con presupuesto ajustado busca su eléctrico.

El pulso con China

El listado se amplía con el Peugeot e-2008 de Vigo, los Citroën ë-C4 y ë-C4 X de Villaverde (Madrid) y el Skoda Epiq, asignado a Volkswagen Navarra (Landaben, Pamplona). Todos aspiran a los tramos de máxima ayuda.

La batalla, sin embargo, no está ganada. Una extrapolación de T&E sobre las matriculaciones de 2025 apunta a que, de repetirse el esquema, la mayor parte de los fondos —unos 101 millones frente a 142— iría a eléctricos fabricados fuera de la Unión Europea, muchos de origen chino.

La contrapartida son precisamente esos modelos pequeños que empiezan a salir de las fábricas españolas. A ellos se sumarán pronto el Leapmotor B10 (Zaragoza), el Jaecoo 5 EV y el primer eléctrico de Ebro (Zona Franca de Barcelona), señal de que hasta las marcas chinas fabricarán dentro de España.

Siete meses después

Las ayudas, eso sí, llegan siete meses después de lo prometido y con la mitad de dinero: los 400 millones de 2026 contrastan con los 800 de 2025. España está en el 21,4% de vehículos electrificados, con el eléctrico puro (9,4%) todavía 10,6 puntos por debajo de la media europea.

Isabell Büschel, directora de T&E en España, lo resume así: «El criterio del origen de fabricación debería aprovecharse plenamente como palanca para hacer asequibles los VE que crean empleo y riqueza en España y en Europa».

Al final, subraya, es el comprador quien tiene «en su mano el poder de optar por la máxima puntuación» y decantarse por un coche cuya compra revierta en la economía del país o del mercado interior europeo.

Los eléctricos made in Spain

Listado de eléctricos fabricados en España elegibles para el Plan Auto+ (datos verificados en julio de 2026)

En producción, turismos BEV bajo los límites de precio del plan:

Cupra Raval — Martorell (Barcelona). Desde ~26.000 €. Batería con celdas de Sagunto.

— Martorell (Barcelona). Desde ~26.000 €. Batería con celdas de Sagunto. Volkswagen ID. Polo — Martorell. Desde ~25.000 €. Gemelo del Raval.

— Martorell. Desde ~25.000 €. Gemelo del Raval. Opel Corsa eléctrico — Figueruelas (Zaragoza). Batería montada en planta.

— Figueruelas (Zaragoza). Batería montada en planta. Peugeot e-208 — Figueruelas (Zaragoza).

— Figueruelas (Zaragoza). Lancia Ypsilon eléctrico (Ypsilon y Ypsilon LX) — Figueruelas (Zaragoza).

(Ypsilon y Ypsilon LX) — Figueruelas (Zaragoza). Peugeot e-2008 — Vigo. SUV-B, el más vendido a particulares de la planta.

— Vigo. SUV-B, el más vendido a particulares de la planta. Citroën ë-C4 y ë-C4 X — Villaverde (Madrid).

y — Villaverde (Madrid). Skoda Epiq — Volkswagen Navarra / Landaben (Pamplona). Pack de batería montado en Chequia (dentro de la UE).

Candidatos que arrancarán a lo largo de 2026 (marcas chinas fabricando en España – Previsiones a fecha de julio 2026):