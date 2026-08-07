La AEMET adelanta el primer pronóstico oficial para el eclipse total: dónde habrá nubes y tormentas aisladas

Ya hay respuesta oficial a la pregunta que se repite desde hace semanas: ¿taparán las nubes el eclipse del 12 de agosto? La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de publicar su primera predicción especial para la jornada.

El documento, elaborado este viernes 7 de agosto a las 12:37, es el arranque de un boletín que se actualizará a diario hasta el mismo miércoles del eclipse. Y deja un escenario mayoritariamente favorable, con excepciones muy concretas.

La previsión general apunta a una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Ese es el titular bueno.

Dónde sí habrá nubes

La excepción tiene nombre y apellidos. En el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos durante toda la jornada.

A la hora del eclipse, al final de la tarde, la agencia concreta todavía más: cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica, con mayor incertidumbre en los litorales gallegos y en Alborán.

A eso se suma otro frente. Durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, en montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde además penetrará nubosidad alta procedente de África.

Tormentas en el tercio este

La AEMET advierte de que esa nubosidad de evolución puede interferir en la visualización del eclipse, y muy especialmente en el tercio este de la península, la zona donde el desarrollo será mayor.

Esa inestabilidad podría dejar además alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña de ese tercio oriental. La probabilidad más alta se concentra en dos puntos.

Son los Pirineos y los Sistemas Béticos orientales. Fuera de ahí no se prevén precipitaciones. En Canarias habrá nubes en las vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

La clave está al oeste

Y aquí llega el matiz más útil de todo el boletín, el que conviene tener en cuenta antes de elegir sitio. A la hora del eclipse la elevación del Sol sobre el horizonte será muy baja, apenas unos grados.

Eso tiene una consecuencia directa: la nubosidad que puede estropear la observación no estará sobre nuestras cabezas, sino al oeste de la zona de observación, y en algunos casos a bastantes kilómetros de distancia.

Dicho de otro modo, un cielo azul en vertical no garantiza nada. La agencia añade además otra buena noticia: las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten observar el eclipse. Las que preocupan son las bajas.

Hasta 40 grados en el Guadalquivir

En el capítulo térmico, las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país. Sólo el Estrecho, el norte de Galicia y el Cantábrico registrarán descensos ligeros.

Con ese ascenso, se superarán los 35 grados en la mayor parte de los interiores peninsulares, salvo en el norte gallego y el área cantábrica, además de en amplias zonas de Baleares y localmente en Canarias.

Los 40 grados quedan reservados al valle del Guadalquivir, aunque la agencia no descarta rebasarlos también en otras depresiones del suroeste y del nordeste peninsular.

Cinco grados menos en la hora clave

Conviene retener un dato práctico para quien planee pasar la tarde al aire libre: a la hora del eclipse las temperaturas habrán bajado en general entre 2 y 5 grados respecto a los valores máximos del día.

En su avance previo, el portavoz de la AEMET, el meteorólogo Rubén del Campo, ya había situado el Cantábrico entre 25 y 30 grados, las cifras más suaves de toda la península para esa jornada.

Aun así, el conjunto dibuja una tarde de pleno agosto, con calor intenso en toda la meseta y en los valles del interior justo cuando miles de personas estarán fuera de casa.

Viento flojo y del norte en el Cantábrico

El viento no será protagonista. Soplará flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados únicamente en el Estrecho y en los litorales de Galicia.

Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste peninsular, donde girará a sur y este, y en Galicia y el Cantábrico, donde soplará de norte.

En Canarias la situación es distinta: soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas.

Peligro Muy Alto o Extremo de incendios

El tercer bloque del boletín es el más serio. El Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) presentará el día 12 niveles Muy Alto o Extremo en la mayor parte de la Península y Baleares.

Las excepciones se quedan en nivel Moderado: zonas de Galicia, del Cantábrico, de Murcia y de Andalucía. En Canarias el nivel será, en general, Moderado.

Y la tendencia es al alza. Entre los días 10 y 11, muchas zonas del tercio nordeste peninsular, del interior de Galicia y del área cantábrica pasarán de Moderado-Alto a Muy Alto o Extremo, y se mantendrán así el día 12.

Precaución del 10 al 16 de agosto

El repunte no se detiene tras el eclipse. El día 13 seguirá la tendencia alcista, con más zonas de Galicia, del Cantábrico y del sureste peninsular escalando a niveles Muy Alto y Extremo.

Por eso la agencia lanza una petición explícita: extremar las precauciones en las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales.

El aviso cobra especial sentido en un verano marcado por las llamas en el centro peninsular y con una afluencia masiva prevista a espacios naturales en la tarde del miércoles.

Un siglo sin verlo desde España

Conviene recordar por qué esta fecha se ha convertido en un acontecimiento nacional. El del 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica desde 1912, hace 114 años.

No será el último a corto plazo. El 2 de agosto de 2027 llegará otro eclipse total y el 26 de enero de 2028, uno anular. Es el llamado trío ibérico: tres citas en tres años sobre el mismo territorio.

Después vendrá una espera larguísima. No volverá a verse un eclipse solar total desde España hasta 2053, lo que explica la movilización de aficionados, científicos y turistas ya en marcha.

Las 23 capitales con eclipse total

La franja de totalidad entrará por Galicia y cruzará el país de oeste a este hasta salir por Baleares, ya casi con el Sol puesto. En total atravesará 23 capitales de provincia, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

En la mitad noroeste quedan dentro La Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, León, Palencia, Zamora, Valladolid, Burgos, Segovia y Soria.

En la mitad oriental entran Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca. Huesca se queda justo en el límite de la banda.

El Sol, casi rozando el horizonte

La altura del astro será mínima y decreciente hacia el este. En La Coruña estará a 12 grados sobre el horizonte; en Burgos, a 8; en Palma de Mallorca, a sólo 2 grados.

En términos horarios, en La Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 y alcanzará su máximo a las 20:28, con 76 segundos de totalidad. En Burgos el máximo llegará a las 20:29 y la oscuridad durará 104 segundos.

La línea de centralidad, donde la totalidad dura más, pasa muy cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca. Son los emplazamientos con mayor duración del fenómeno.

Dónde se cruzan el cielo y el calor

Al superponer el boletín sobre ese mapa aparecen escenarios muy distintos. La cornisa cantábrica es la peor parada: Oviedo, Santander y Bilbao están en plena totalidad, pero con cielos nubosos o cubiertos de nubosidad baja.

Paradójicamente, es también la zona más fresca —entre 25 y 30 grados— y una de las pocas con el peligro de incendios en nivel Moderado. El litoral gallego, con La Coruña y Lugo dentro de la franja, queda en la casilla de la incertidumbre.

El escenario se invierte en la meseta norte y el valle del Duero. Valladolid, Zamora, Palencia, Burgos, Segovia y Soria entran en el «cielos despejados en general en el resto del país» que describe la agencia, con más de 35 grados y peligro extremo de fuego.

El este, pendiente de las nubes de tarde

El tercio oriental es el gran interrogante. Zaragoza, Lérida, Teruel, Tarragona, Castellón y Valencia están en la franja de totalidad, pero es justo la zona donde la AEMET sitúa el mayor desarrollo de nubes de evolución.

En el valle del Ebro se juntan las dos caras: es una de las depresiones del nordeste que podría rebasar los 40 grados y, a la vez, la cercanía del Pirineo eleva la probabilidad de tormenta aislada en cotas altas.

Baleares cierra el recorrido. Palma de Mallorca verá el eclipse con el Sol a dos grados del horizonte, con temperaturas por encima de 35 grados en amplias zonas del archipiélago y el IPIF en nivel Muy Alto.

Un boletín nuevo cada día

La agencia insiste en que este pronóstico se irá afinando. La predicción especial se actualizará diariamente hasta el miércoles 12 de agosto, con nubosidad, temperaturas máximas y peligro de incendios.

Las predicciones de nubosidad pueden consultarse además en el visualizador del Instituto Geográfico Nacional, con mapas de nubes bajas, medias y altas y de probabilidad de cielos despejados para las 20:00 hora peninsular.

Quedan cinco días. Y la recomendación de la AEMET es doble: mirar el parte cada mañana antes de decidir el destino y extremar la precaución con el fuego durante toda la semana. Para saber qué tiempo hará en tu localidad, uuedes ver la predicción meteorológica día a día y por municipios en la página web de la AEMET en este enlace.