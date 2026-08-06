El coche eléctrico de segunda mano dispara sus ventas un 31,5% en julio en España

l mercado español de coches de segunda mano confirma en julio una tendencia que lleva meses consolidándose: el enchufe gana terreno mes a mes frente a los motores de combustión tradicional, aunque todavía represente una porción reducida del total de operaciones.

En concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión crecieron un 31,5% en julio, hasta un total de 3.347 unidades, según los datos publicados por las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Los híbridos enchufables usados registraron un avance todavía más pronunciado. Sus ventas subieron un 44,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.987 unidades. De esta forma, el 4,8% de las ventas de turismos de segunda mano correspondió a un modelo con enchufe.

El diésel también cae

En el lado opuesto de la balanza, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja. Los vehículos de segunda mano diésel, aunque siguen concentrando el 48% de las operaciones del mercado, registraron una caída del 5% en julio.

Los turismos de gasolina de ocasión retrocedieron con más fuerza todavía. Sus ventas cayeron un 5,3% el pasado mes, con un total de 67.349 unidades comercializadas en toda España, según los datos de las dos patronales del sector.

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvieron estables durante julio, con un descenso del 0,6% y un total de 195.180 unidades vendidas en todo el territorio nacional.

Los más veteranos contienen el mercado

Dos segmentos concretos explican esa contención del mercado. Por un lado, las ventas de vehículos usados de entre 5 y 8 años de antigüedad, que retrocedieron un 8,3% durante el mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro, el descenso de las ventas de los modelos con más de 15 años, que cayeron un 2% en julio. La combinación de ambos descensos contuvo el crecimiento del conjunto del mercado de ocasión durante el mes pasado.

Pese a este frenazo mensual, el balance del año sigue siendo positivo. En el acumulado, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión ya supera 1,2 millones de unidades vendidas hasta julio, con un total de 1.292.954 unidades.

El impulso del alquiler

Esa cifra acumulada supone un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto se traduce en que, por cada turismo nuevo que se matricula en España, se venden 1,7 vehículos usados en el mercado de ocasión.

Así, en lo que va de año, el mercado de turismos de segunda mano ha apoyado buena parte de su crecimiento en la renovación de las flotas de las empresas de alquiler de vehículos, el conocido como sector del rent a car.

De hecho, los datos del sector muestran que las operaciones con turismos usados procedentes de estas compañías de alquiler subieron un 14% hasta julio. Las ventas de seminuevos, modelos de menos de un año, acumulan además un aumento del 13,7% en lo que llevamos de ejercicio.

Madrid, la gran excepción en julio

El desglose por comunidades autónomas deja un dato especialmente llamativo. Madrid disparó sus ventas de turismos de ocasión un 31,6% durante julio, muy por encima del resto de regiones, y acumula ya un 15,5% más en lo que va de año.

Castilla-La Mancha fue la otra región que más creció durante el mes pasado, con un repunte del 13,4%, seguida del País Vasco, con un 1,2% más. El resto de comunidades autónomas registraron descensos en sus ventas mensuales.

Ceuta, con una caída del 23%, y Cantabria, con un retroceso del 13,1%, fueron los territorios donde más se resintió el mercado de ocasión en julio. También bajaron con fuerza Castilla y León y Baleares, ambas por encima del 10% de descenso mensual.

Acumulado por unidades

En el acumulado del año, Madrid vuelve a ser la comunidad más destacada, con un incremento del 15,5% respecto a los siete primeros meses de 2025. Cataluña, con un 3% más, y Castilla la Mancha, con un 4,4% más, completan el grupo de regiones con mejor comportamiento.

En el extremo contrario, la Comunidad Valenciana acumula un descenso del 7,2% en lo que va de año, la caída más pronunciada entre las comunidades con mayor volumen de ventas, seguida de Baleares, con un 4% menos, y Ceuta, con un 8,4% menos.