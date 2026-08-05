«Se va a quemar la sierra»: ecologistas piden suspender los eventos masivos por el eclipse en Madrid

Un verano marcado por las llamas se prepara ahora para recibir a miles de personas en el monte: la observación del eclipse solar del 12 de agosto ha encendido la alarma entre asociaciones ecologistas y vecinos de la Sierra Norte de Madrid.

Vecinos de la Sierra Norte de Madrid, agrupados en la plataforma Monte en Pie, se concentrarán este miércoles 5 de agosto en Buitrago del Lozoya para exigir a la Comunidad de Madrid un plan de prevención de incendios y la cancelación de los eventos masivos organizados para ver el eclipse en zona forestal.

Monte en Pie se presenta en las redes sociales como «una plataforma ciudadana abierta a todas las personas, municipios, asociaciones, comprometidas con la defensa de nuestros montes». En los llamamientos a no acudir a la observación se reseña que «el eclipse dura unos minutos, las consecuencias de un incendio décadas».

Respuesta de la Comunidad de Madrid

Desde la Comunidad de Madrid, a preguntas de OKGREEN, se hace hincapié en que «se ha organizado todo teniendo en cuenta esa fecha y el momento en el que nos encontramos» y que desde el Gobierno regional se «incide mucho en las recomendaciones para evitar incendios».

La Comunidad de Madrid explica que se están trasladando a los ayuntamientos «recomendaciones y consejos» en este sentido. Señalan que desde la «Delegación de Gobierno y los servicios de emergencia llevan trabajando en esto muchos meses con todos los ayuntamientos. No es algo sobrevenido».

Manifestación en contra del eclipse

La cita de la convocatoria será a las 20:00 horas en la Plaza de Picasso del municipio serrano y llega en pleno riesgo extremo de incendio y tras un mes de julio devastador para los montes madrileños. La plataforma, creada a mediados de julio a raíz del incendio de Lozoyuela, reclama «un plan de prevención de incendios y de otros riesgos asociados a la llegada masiva de visitantes».

Según sus promotores, el detonante es la promoción institucional del fenómeno. La Comunidad de Madrid impulsa la observación del eclipse en 17 municipios de la Sierra Norte, además de repartir 36.500 gafas homologadas y habilitar 52 puntos de observación gratuitos. Será el primer eclipse total visible en la Península Ibérica desde 1912.

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Riesgo extremo

Desde la plataforma advierten de que los visionados no se limitan a zonas urbanas y protegidas. «Hay visionados oficiales en zona rural, en zona arbolada, en zonas donde hay pasto seco», alerta Ana Hernández, portavoz de Monte en Pie, en declaraciones a Cadena SER Madrid Norte.

A ese riesgo se suma el de quienes acudirán por cuenta propia. «Mucha gente se va a echar al monte, van a ir a acampar, van a ir a pernoctar», describe Hernández. La plataforma teme, además, que la A-1 colapse ante la avalancha de tráfico prevista para esa tarde.

La portavoz denuncia que no existe un dispositivo preventivo real. «No hay un plan de prevención, hay un plan de emergencia», resume, antes de recordar que en Río Sequillo se prepara un macrofestival de miles de personas que, avisa, superará el aforo del embalse.

Un verano de fuego

El contexto pesa. La Sierra Oeste de la región acaba de sufrir el mayor incendio forestal de la historia de España, que calcinó cerca de 28.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a más de 55.000 personas en 17 municipios, con declaración de emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila.

A pocos kilómetros siguen activos los focos de Guadalajara, donde el incendio de La Mierla ya ha arrasado 32.000 hectáreas. En lo que va de 2026 han ardido en España más de 108.000 hectáreas, cuatro veces más que hace un año. Varios de los pueblos que tenían previsto un visionado, como San Martín de Valdeiglesias o Chapinería, han estado rodeados por las llamas.

Ante ese panorama, Monte en Pie pide la suspensión como primera opción. «No hay medios suficientes para atender las emergencias posibles», sostiene Hernández, que reclama, en caso de mantenerse los eventos, un refuerzo urgente de los dispositivos.

Tres Cantos, pionero

El municipio de Tres Cantos ya ha dado el paso. El pasado lunes suspendió el programa especial de observación previsto en la finca de Valdeloshielos, muy próxima al Monte de El Pardo, por el elevado riesgo de incendio, convirtiéndose en el primer consistorio en cancelar.

La decisión conlleva la suspensión de la música en directo, la zona gastronómica y los talleres infantiles, y el Ayuntamiento limitará el acceso de vehículos para preservar el entorno. Ignacio Martínez, también portavoz de la plataforma, lo celebra como «un gesto de responsabilidad» dictado por el «sentido común».

Aun así, no espera que cunda el ejemplo. «Si hay eventos organizados, gente que ha comprado entrada, ocupación hotelera al cien por cien… será difícil que otros muchos se echen atrás», vaticina, señalando los intereses económicos en juego.

Conciencia individual

El Gobierno regional traslada la decisión a los ayuntamientos. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local recuerdan que la potestad de celebrar o no los eventos «recae en los propios ayuntamientos» y remiten a las recomendaciones para no arrojar basura, colillas ni materiales inflamables.

La plataforma insiste, en paralelo, en la responsabilidad de cada visitante, convencida de que muchas personas acudirán por libre a zonas aisladas y de difícil acceso para los equipos de emergencias, poniendo en peligro incluso su propia vida.

Por eso emplazan a los vecinos a acudir esta tarde a Buitrago. «Estamos en un riesgo extremo de incendio; cualquier descuido puede encender la llama», zanjan, en una advertencia que resume el temor de toda la comarca a las puertas del eclipse.

En la respuesta de la Comunidad de Madrid se señala que frente a estas peticiones, la región ya ha activado un dispositivo de seguridad para la jornada del eclipse.

La Agencia de Seguridad de Madrid 112 ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en situación operativa 0, con refuerzo de los recursos del 112 y del Cuerpo de Bomberos, comunicaciones por red TETRA en todos los municipios y la implicación de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

El Gobierno regional, además, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones frente al riesgo de incendio durante la observación del fenómeno. Con motivo del periodo de alto riesgo por las elevadas temperaturas, la Comunidad pide a los ciudadanos: