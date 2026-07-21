Cómo conseguir gratis una de las 36.500 gafas homologadas para ver el eclipse solar en Madrid

Falta menos de un mes para el gran eclipse solar del 12 de agosto y la pregunta que más se repite ya en Madrid es siempre la misma: ¿dónde consigo mis gafas homologadas? La respuesta, para los madrileños, es sencilla y, además, gratuita.

La Comunidad de Madrid repartirá 36.500 gafas homologadas y habilitará 52 puntos de observación gratuitos, además de un festival en Buitrago del Lozoya, con motivo de este fenómeno astronómico.

El eclipse podrá verse en 93 localidades de las zonas norte y este de la región a partir de las 19:30 horas. Su fase de visión total llegará hacia las 20:32 horas, coincidiendo con la puesta de sol, en el primer eclipse total visible en la Península Ibérica desde 1912.

Un fenómeno histórico

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, presentó esta mañana la programación en un desayuno informativo, destacando que la región se encuentra en la franja para observar de manera total este acontecimiento, convirtiendo especialmente a la Sierra Norte en «un enclave privilegiado, tanto por la duración como por las condiciones de visibilidad que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos».

Para facilitar una observación segura, el Gobierno regional pondrá a disposición de los madrileños 36.500 gafas homologadas. Cada unidad incorpora un código QR con información útil sobre el fenómeno astronómico.

Estas gafas se suman a las 20.000 unidades ya repartidas durante la Feria Madrid es Ciencia y en distintos centros educativos e instituciones de la región a lo largo de los últimos meses.

Cómo conseguir las gafas

El Ejecutivo autonómico ha elaborado también unos dípticos informativos que se distribuirán entre los asistentes a los puntos de observación, con recomendaciones para contemplar el eclipse de forma segura.

La Comunidad de Madrid ha organizado actividades de divulgación y observación en 52 municipios madrileños, incluido Buitrago del Lozoya, con la participación de monitores y expertos locales.

La Comunidad de Madrid repartirá gratuitamente gafas especiales certificadas para observar con total seguridad y sin riesgos el eclipse del próximo 12 de agosto. Podrás encontrarlas en los 34 puntos de información de Pueblos con Vida, y en los 11 puntos de observación distribuidos por toda la región.

La mayoría de estas iniciativas cuentan con el patrocinio del programa Pueblos con Vida. Toda la programación y las actividades del eclipse pueden consultarse en el portal institucional habilitado para la ocasión.

52 puntos de observación

Con motivo de esta celebración, el Gobierno regional ha organizado, junto al Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, el Festival del Eclipse en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo.

El evento, patrocinado por el programa Pueblos con Vida, ofrecerá actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares durante toda la jornada, además de foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres.

El acceso será gratuito hasta completar un aforo máximo de 3.000 personas. Las entradas podrán solicitarse desde mañana a las 10:00 horas a través del portal web del Ayuntamiento.

Festival en Buitrago del Lozoya

Los asistentes también podrán visitar la exposición Trío de Eclipses, cedida por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que ya pudo verse en la Feria de la Ciencia.

El Consorcio Regional de Transportes reforzará las líneas con mayor demanda prevista para ese día, entre ellas la 191, hacia Buitrago del Lozoya, y la 193, hacia Pedrezuela y Venturada.

Ambas líneas partirán desde el intercambiador de Plaza de Castilla, donde habrá personal encargado de agilizar el tránsito de pasajeros e informar sobre los autobuses según su destino.

Refuerzo del transporte público

El dispositivo se completa con el refuerzo de las líneas 725 y 726, en el corredor de la M-607, y la 691, hacia el Puerto de Navacerrada, además de la 223 y la 222 en el Corredor del Henares.

La Agencia de Seguridad de Madrid 112 ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en situación operativa 0, con el refuerzo de los recursos del 112 y del Cuerpo de Bomberos.

El dispositivo incluye comunicaciones mediante red TETRA en todos los municipios implicados, pruebas previas en los puntos de observación y la colaboración de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

Protección civil reforzada

Con motivo del periodo de alto riesgo por las elevadas temperaturas, el Gobierno regional pide a la ciudadanía extremar las precauciones y colaborar en la protección del medioambiente. Entre las recomendaciones figuran no arrojar colillas, cerillas ni objetos encendidos, respetar la flora y la fauna, y recoger los residuos generados en el medio natural, especialmente vidrio, latas o envases.

Ante la gran afluencia esperada, el Ejecutivo autonómico recomienda planificar con antelación los desplazamientos, utilizar el transporte público y evitar circular o aparcar fuera de los espacios habilitados.

Recomendaciones de movilidad

El del 12 de agosto será el primero de una secuencia excepcional de eclipses visibles desde España, que continuará con otro eclipse total en agosto de 2027 y uno anular en enero de 2028.

La astrofísica del CSIC Montserrat Villar, investigadora del Centro de Astrobiología, recuerda en una entrevista a OKGREEN que la precaución más importante es usar siempre gafas homologadas: ni unas gafas de sol, ni una radiografía ni un cristal ahumado sirven para mirar directamente al Sol.

La experta advierte, además, que nunca debe observarse el eclipse con prismáticos o a través de un telescopio, aunque se lleven puestas las gafas homologadas, ya que la óptica de estos aparatos concentra la luz solar y puede dañar la vista.

Villar recomienda también elegir un punto con el horizonte despejado hacia el oeste, sin árboles ni edificios de por medio, ya que la fase de totalidad se producirá casi al mismo tiempo que la puesta de sol.

Pueblos con vida

Municipios de la Comunidad de Madrid con puntos de observación para el eclipse solar del 12 de agosto donde podrás conseguir tus gafas homologadas para observar este acontecimiento astronómico.