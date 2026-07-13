La Guardia Civil desarticula una red que enterró 46.000 toneladas de basura francesa en Cataluña

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre 39 y 60 años— acusadas de enterrar de forma irregular en la provincia de Barcelona hasta 46.000 toneladas de basura procedente de Francia.

Entre los residuos vertidos había materiales peligrosos, como hidrocarburos y metales pesados, lo que obligará ahora a los técnicos a valorar el alcance real del daño ambiental causado por la trama.

A los cuatro arrestados se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Red organizada

La organización, asentada en la provincia de Barcelona, introducía en España residuos urbanos e industriales procedentes de Francia utilizando documentación falsificada para camuflar su origen y su verdadera naturaleza.

Con esos papeles fraudulentos, los responsables de la trama lograban esquivar los controles obligatorios que exige el traslado internacional de residuos entre países de la Unión Europea.

Además, evitaban por completo el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española, lo que incrementaba de forma notable el beneficio económico de la operación ilícita.

Fraude fiscal

El fraude también permitía a los detenidos ahorrarse los costes de depósito y el canon medioambiental exigido en Francia, donde la fiscalidad aplicada a este tipo de residuos es sensiblemente más elevada que en España.

Esa diferencia de precios entre ambos países convertía el traslado ilegal de basura en un negocio rentable para la organización, según ha explicado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez en territorio español, los residuos eran vertidos sin adoptar ninguna de las medidas de seguridad obligatorias, generando un riesgo directo para el medio ambiente y para la salud de las personas.

Vertidos clandestinos

Parte de la basura era enterrada de forma clandestina en suelos agrícolas, principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona.

El resto de los residuos se enviaba a cuatro vertederos de residuos inertes y a otros tres vertederos autorizados únicamente para residuos no peligrosos, según ha detallado el instituto armado.

Allí, materiales como plásticos, maderas o envases se mezclaban con tierra de forma deliberada para dificultar su identificación y ocultar el volumen real de basura gestionada de manera irregular.

Origen de la trama

La investigación se inició en el año 2022, cuando la Guardia Civil comenzó a inspeccionar una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de zonas contaminadas por grandes obras.

A partir de ese momento, los agentes detectaron la entrada sistemática de residuos enviados por gestores ubicados en territorio francés hacia distintos puntos de Cataluña.

El hallazgo llevó a las autoridades españolas a coordinar la investigación con la Gendarmería francesa y con Europol, con el objetivo de desmantelar la trama a ambos lados de la frontera.

Operación conjunta

El operativo final se desarrolló los días 23 y 24 de junio mediante un despliegue coordinado en el sureste de Francia y en varios puntos de la provincia de Barcelona.

En el dispositivo participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Gendarmería francesa, con el apoyo personal, tecnológico y de información de Europol. Esa colaboración entre los tres organismos ha sido clave para reconstruir el recorrido completo de los residuos, desde su origen en Francia hasta su destino final en suelo catalán.

Registros y pruebas

En la provincia de Barcelona se realizaron tres registros en domicilios y empresas situadas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires. A ellos se sumó un cuarto registro practicado en un domicilio de la provincia de Girona, dentro del mismo dispositivo coordinado entre los dos países.

Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores que ahora serán analizados por los investigadores.

Perfil de los detenidos

Los dos hombres detenidos tienen 39 y 70 años y son de nacionalidad española y francesa, respectivamente, según ha precisado la Guardia Civil. Las dos mujeres arrestadas, por su parte, tienen 62 y 66 años y poseen nacionalidades española e italiana, lo que confirma el carácter transnacional de la organización desarticulada.

El caso ha quedado en manos de la sección de Instrucción número 6 del Tribunal de Instancia de Martorell, que continuará ahora con la investigación judicial abierta contra los cuatro detenidos.

El tráfico ilegal de residuos entre países europeos es una práctica cada vez más perseguida por las autoridades comunitarias, que tratan de frenar el traslado de basura hacia territorios con controles medioambientales más laxos.