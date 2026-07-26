Primeras señales «positivas» en la lucha contra el fuego que ha quemado 77.000 hectáreas en el centro de España

Los grandes incendios forestales que afectan al centro de España comienzan a dar señales de mejoría este domingo en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción advierten de que aún quedan «horas muy complejas». En conjunto, las llamas han calcinado ya unas 77.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. Mientras tanto, el incendio de Vall de Uxó (Castellón) sigue fuera de control.

Según Protección Civil, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suman un perímetro de 280 kilómetros y mantienen a 59.896 personas evacuadas y a otras 29.867 confinadas. Los fuegos han obligado además al desalojo de 39 municipios —16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo—, mientras que siete localidades continúan confinadas entre Ávila y Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la evolución de los incendios es «muy positiva» y que algunos focos ya se encuentran consolidados, aunque ha insistido en que los trabajos se centran ahora en afianzar las zonas donde el fuego podría quedar controlado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) considera que este domingo las condiciones son más favorables para reducir la intensidad de las llamas. También el director técnico del incendio de Ávila ha señalado que la mejora meteorológica ofrece una «pequeña oportunidad», aunque ha advertido de que el periodo de mayor riesgo se mantendrá hasta las 21.00 horas.

En las labores de extinción participan efectivos de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, además de medios de once comunidades autónomas y cuatro entidades locales.

También evoluciona favorablemente el incendio de La Mierla (Guadalajara), donde este domingo se levantarán las evacuaciones y confinamientos que seguían vigentes.

El incendio de Castellón sigue fuera de control

La mayor preocupación se mantiene en el incendio de Vall de Uxó (Castellón), que continúa activo y fuera de control tras quemar alrededor de 4.300 hectáreas. El fuego supera los 40 kilómetros de perímetro y mantiene desalojadas a más de 16.000 personas de una quincena de municipios, mientras Vall de Uxó y Betxí permanecen confinadas. Más de 450 efectivos y una veintena de medios aéreos trabajan para frenar el avance de las llamas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha señalado que, por el momento, «no parece» que el incendio tenga un origen natural, y mantiene abiertas todas las líneas de investigación.