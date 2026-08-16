Los meteorólogos miran a la segunda quincena de agosto y lo que ven en el Mediterráneo no es precisamente tranquilizador: «Llegan importantes lluvias»

Lo que ven los meteorólogos en el Mediterráneo no es precisamente tranquilizador, llegan importantes lluvias en la segunda quincena de agosto. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado, después del verano que hemos tenido. Lo que nos estará esperando es un importante cambio que puede acabar siendo del todo inesperado.

Un mes de julio y agosto en el que se han batido todos los récords, esconde un cambio importante en unas jornadas en las que realmente cada pequeño paso cuenta. Una novedad plena que hasta el momento no puede acabar siendo un proceso del todo inesperado. En estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Una quincena de agosto en la que muchos calientan motores para un mes de septiembre en el que tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Es hora de saber cómo vamos a terminar este mes de agosto en el que todo puede ser posible.

Miran la segunda quincena de agosto los meteorólogos

Los meteorólogos miran en esta segunda quincena de agosto todo lo que nos queda con un verano que meteorológicamente hablando puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Lo vamos a recordar por las alertas de la AEMET que no han dejado de estar presentes.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. En estos días que las altas temperaturas serán las que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que podría pasar con unas jornadas en las que las cifras acabarán siendo las que nos darán algunos datos importantes.

Estos días en los que realmente el mes de agosto se acabará imponiendo desde un punto de vista en el que cada detalle se convertirá en la antesala de algo más. Los mapas del tiempo no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. Tendremos que estar preparados para un giro radical que podría convertirse en la mejor opción posible en unos días cargados de actividad. Agosto nos hará ver las cosas desde un punto de vista muy diferente.

Llegan importantes lluvias en el Mediterráneo

En el Mediterráneo llegan importantes lluvias, lo que está por llegar es un cambio de tendencia que hasta la fecha puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Es hora de saber lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño paso será esencial.

Tal y como nos explican desde El tiempo: «Durante la semana del 17 al 24 de agosto, las temperaturas se situarían por encima de la media en prácticamente toda España. El mapa muestra una anomalía cálida bastante generalizada sobre la Península y Baleares. Esto significa que, al hacer el promedio de toda la semana, los termómetros podrían registrar valores superiores a los normales para estas fechas. No implica necesariamente una ola de calor continua ni que todos los días vayan a ser extremos. Podrían alternarse jornadas muy calurosas con otras algo más suaves, pero el balance semanal seguiría siendo más cálido de lo habitual. La señal cálida también se extiende por buena parte de Europa occidental y central, donde las anomalías serían incluso más marcadas en algunas zonas».

Siguiendo con la misma explicación: «En cuanto a las lluvias, la señal más destacada aparece en el este y sureste peninsular, Baleares y otras áreas próximas al Mediterráneo occidental. Los tonos verdes indican que las precipitaciones acumuladas durante la semana podrían situarse ligeramente por encima de la media climática. Esto podría traducirse en una mayor presencia de chubascos o tormentas, probablemente de carácter irregular y local».

Las alertas estarán activadas: «Durante la última semana de agosto, entre los días 24 y 31, se mantendría la tendencia de temperaturas superiores a lo normal en buena parte de España. La anomalía cálida parece algo menos intensa y uniforme que durante la semana anterior, pero seguiría predominando el ambiente caluroso. Por el momento, los mapas no muestran una entrada clara y generalizada de aire fresco que ponga fin al verano meteorológico. De nuevo, esta señal debe interpretarse como un promedio semanal. No permite saber todavía si el calor será persistente, si aparecerán picos puntuales de temperaturas muy elevadas o si se producirán breves descensos térmicos».

Será mejor que nos preparemos para lo que no espera, un giro radical que puede ser clave, en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Las cifras se acabarán convirtiendo en un récord complicado de asimilar.