Jesús Calleja regresa a Madrid tras sus vacaciones con Sánchez en La Mareta

El aventurero Jesús Calleja ha puesto fin a su visita a Pedro Sánchez en La Mareta y ha regresado a Madrid en business de Air Europa. OKDIARIO ha podido comprobar cómo el presentador abandonaba Lanzarote a las 15:10 horas de este sábado en la fila uno de la clase business, acompañado de la misma persona con la que llegó días antes.

El regreso de Calleja se produce después de unos días compartiendo vacaciones con Sánchez y su familia en La Mareta, mientras Ceuta seguía desbordada por miles de inmigrantes ilegales, sus policías recibían agresiones en cada turno y el presidente del Gobierno gestionaba la mayor crisis migratoria de la historia de España por videoconferencia entre inmersiones de buceo y visitas de amigos.

Calleja y Sánchez ya habían coincidido en Lanzarote en el pasado: sucedió en el verano de 2023, tal y como publicó COOL. Fue en el conocido mercadillo de Haría. Trascendió gracias a una concejal de la localidad que se los encontró y subió las fotos a Instagram. Los testigos aseguran que, con Sánchez, Begoña Gómez y Jesús Calleja, estaba también el director de cine, Alejandro Amenábar.

Cuatro meses después de aquello, Jesús Calleja invitó a Sánchez y a Begoña Gómez a empezar el año 2024 en su impresionante casa en Golpejar de la Solarriba, en León. Esta vivienda, situada a diez kilómetros de la capital leonesa, cuenta incluso con helipuerto propio. Calleja y Sánchez compartieron allí su afición por la mountain bike.

A sus 55 años, el leonés ha construido una carrera basada en la autenticidad, el esfuerzo y una pasión por la aventura que no es producto de ningún guionista sino de toda una vida dedicada a explorar los límites del ser humano. Desde sus inicios como peluquero en León hasta convertirse en el rostro de Planeta Calleja y Universo Calleja, Calleja ha demostrado que el éxito se puede conseguir sin perder la esencia ni el acento.