La suciedad se acumula en el asentamiento de miles de ilegales de la playa del Trampolín en Ceuta, donde ya hay más de 80 chabolas

La suciedad y la basura se acumula día tras día en el asentamiento formado la pasada semana en la playa del Trampolín, en Ceuta, que se ha convertido en uno de los puntos calientes en la Ciudad Autónoma tras la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. OKDIARIO ha regresado a Ceuta para comprobar de primera mano cómo evoluciona el escenario, y se ha encontrado con que la situación en el Trampolín es de absoluta gravedad. Chabolas, miles de personas esperando el alimento que reparte la Cruz Roja, la basura que se acumula en los alrededores… Y sin solución a la vista.

La semana pasada había unas 15 chabolas en la playa: este fin de semana superan ya las 80. Un crecimiento exponencial en lo que se ha convertido en un lugar con entidad propia dentro de Ceuta. El asentamiento improvisado que comenzó a levantarse como una solución de emergencia ante la falta de espacio en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) presenta ya una imagen muy diferente a la de hace menos de una semana. La proliferación de construcciones ha sido tal que el arenal se asemeja cada vez más a un poblado improvisado, en el que cada nueva choza supone un paso más hacia la consolidación de una situación que inicialmente se planteó como provisional, en lo que es una imagen más propia de otras latitudes.

Las estructuras están levantadas fundamentalmente con cañas recogidas en el entorno, que sirven para construir los pilares y el armazón de las pequeñas cabañas. Sobre esa estructura se colocan hojas, más cañas, plásticos y cartones para cerrar las paredes y generar un espacio de sombra y protección frente a las condiciones meteorológicas. La mayoría de las personas que permanecen actualmente en el Trampolín son de origen subsahariano y marroquí, aunque también hay grupos de ciudadanos yemeníes y, en menor proporción, argelinos. En total, la playa acoge a alrededor de 1.500 inmigrantes, según las estimaciones de la Policía manejadas en los últimos días.