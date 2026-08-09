La playa del Trampolín en Ceuta se convierte en un asentamiento repleto de chabolas para más de 1.000 inmigrantes

La playa de El Trampolín de Ceuta se transforma en los últimos días en un asentamiento improvisado para alrededor de 1.500 inmigrantes que permanecen ahí ante la falta de espacio en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), saturado tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

La arena se ha convertido en el lugar donde los inmigrantes duermen, descansan y viven mientras esperan a ser atendidos. Subsaharianos, marroquíes, argelinos, yemeníes y tunecinos conviven en El Trampolín a la espera de una plaza en el CETI.

La imagen que presenta actualmente El Trampolín poco tiene que ver con la de una playa utilizada únicamente como lugar de paso. Sobre la arena se levantan alrededor de una veintena de chabolas construidas con cañas, ramas y otros materiales que encuentran en el entorno.

Las estructuras cuentan con cañas cubiertas con ramas, plásticos y telas para protegerse del sol y disponer de un espacio propio. Algunas apenas tienen capacidad para unas pocas personas, mientras que otras albergan a grupos de entre diez y quince.

Las construcciones reflejan que la estancia se prolonga más de lo previsto. Dentro y alrededor de las chabolas se acumulan bolsas, ropa, recipientes y otras pertenencias de sus ocupantes.

Duchas y baños en El Trampolín

La explanada próxima a la playa, utilizada hasta ahora como aparcamiento, se acondiciona para ofrecer servicios básicos a los inmigrantes que permanecen en la ciudad.

En la zona se han instalado diez baños y treinta duchas. También se habilitan seis grifos para facilitar el acceso al agua para otros usos y espacios diferenciados para hombres y mujeres.

También se realizan trabajos de electricidad y alumbrado y se ha instalado una carpa para proporcionar sombra. Cruz Roja mantiene el reparto de alimentos y la atención sanitaria, con apoyo policial.

Entre quienes permanecen en El Trampolín también surgen iniciativas para hacer más llevadera la convivencia. Un grupo de alrededor de 150 sudaneses comienza a organizarse para mantener limpia la zona, al margen de la brigada medioambiental que trabaja en la zona.

La situación se produce después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio y ante la imposibilidad del CETI de acoger a todas las personas que siguen en Ceuta. La falta de espacio convierte la playa en una solución de emergencia que, con el paso de los días, adquiere una apariencia cada vez más estable.

Suben a 83 los fallecidos en Ceuta

La Guardia Civil ha recuperado este domingo en aguas de Ceuta el cadáver de un hombre, lo que eleva a 83 el número de fallecidos relacionados con la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, es localizado por efectivos del Servicio Marítimo y de los GEAS de la Guardia Civil aproximadamente a media milla de la zona de Juan XXIII.