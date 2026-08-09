El Senado exige por carta al Gobierno que rinda cuentas sobre la invasión de Ceuta tras negarse «por falta de tiempo»

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha dirigido una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la que expresa la disconformidad ante la negativa del Gobierno a comparecer en la Cámara Alta para dar explicaciones por la invasión migratoria de Ceuta. El partido de Alberto Núñez Feijóo hizo valer su mayoría en el Senado para convocar a los ministros del Interior (Fernando Grande-Marlaska), de Defensa (Margarita Robles) y de Exteriores (José Manuel Albares) entre los días 12 y 17 de agosto. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la petición alegando que comparecerán en el Congreso casi un mes después de la crisis y otras razones, como «la falta de tiempo para su preparación».

En el escrito, Rollán recuerda que el control al Gobierno constituye una función esencial atribuida constitucionalmente a las Cortes Generales. En este sentido, subraya que la comparecencia de los miembros del Ejecutivo ante la Cámara de Representación Territorial es un instrumento fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto funcionamiento del sistema parlamentario.

Igualmente, llama la atención sobre el argumento esgrimido por el Gobierno para negar las comparecencias, la «falta de tiempo» para preparar las comparecencias.

El pasado 7 de agosto, Simancas remitió una carta a Rollán en la que le solicitaba «la desconvocatoria de las comparecencias previstas en el Senado, añadiendo que, en caso de no proceder a la desconvocatoria, ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de unas comparecencias duplicadas, (…) los miembros del Gobierno se verán obligados a no comparecer».

Rollán expone que «habría cabido un margen razonable para la determinación de las fechas de las sesiones», pero asevera que el Senado «no ha encontrado receptividad alguna por parte del Gobierno para ello».

«Antes bien, el Gobierno se ha apresurado, con posterioridad a la iniciativa de la mayoría absoluta de senadores, a registrar en el Congreso de los Diputados sus propias peticiones de comparecencia de aquellos ministros en las comisiones correspondientes de aquella Cámara», prosigue.

«Sin embargo, no puede pasar por alto la notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales», destaca el presidente de la Cámara Alta, que recuerda que los ministros tienen «una genuina obligación jurídica» de acudir.

«La inconsistencia, en fin, del argumento de la brevedad del plazo de la convocatoria salta a la vista, pues desatada la crisis objeto de las comparecencias requeridas el pasado día 30 de julio, prolongada en días posteriores, y disponiendo los ministros del Gobierno de la Nación de los recursos que son inherentes a tan alta condición, no puede afirmarse sin sonrojo que cinco, seis y diez días de antelación respecto a las sucesivas comparecencias convocadas para los días 12, 13 y 17 de agosto sean insuficientes para su preparación», concluye Rollán.

En este marco, subraya que la negativa a comparecer menoscaba la capacidad del Senado para ejercer sus competencias de impulso y control de la acción del Gobierno, por lo que insta al Gobierno a reconsiderar su posición y a facilitar la presencia de sus responsables ante las comisiones y el Pleno, conforme a las solicitudes registradas. El Senado se reserva la adopción de medidas para la preservación de sus funciones constitucionales.

El PP solicitó estas comparecencias, en pleno mes de agosto, evitando así que los ministros «prolonguen más su silencio y sus vacaciones en la playa». Cabe recordar que el propio Pedro Sánchez inició su estancia de descanso en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) el pasado 1 de agosto, apenas un día después de viajar a Ceuta. Se espera que prolongue sus vacaciones durante casi todo el mes.

Este sábado, Pedro Rollán ya remitió sendas cartas a Marlaska, Robles y Albares advirtiéndoles de las consecuencias legales de no comparecer en la cámara sin justificarlo debidamente.

En esa misiva, Rollán recordaba que la función de control parlamentario constituye una competencia atribuida por la Constitución a las Cortes Generales «en su conjunto» y, de igual manera, señala que el ordenamiento constitucional «no establece una posición de prevalencia entre el Congreso y el Senado en el ejercicio de la función de control del Gobierno».

Explica además, que tanto el Congreso como el Senado ejercen «en igualdad de condiciones» la función de control del Gobierno y los ministros «no pueden elegir libremente» ante qué Cámara comparecer.

Por tanto, de no acudir a estas comparecencias, «sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales», podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan.