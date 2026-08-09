El PSOE denuncia los atascos en Mallorca tras colapsar las carreteras que no reformaron en sus 8 años de gobierno

El PSOE denuncia los atascos en Mallorca tras colapsar las carreteras por no hacer obras mientras estuvieron gobernando en el Consell con Catalina Cladera al frente y en el Govern con Francina Armengol. De hecho, en esas dos legislaturas hubo proyectos que estuvieron paralizados durante los ocho años de gobiernos de coalición de los socialistas con separatistas y Podemos.

Fue el caso de la reforma de la carretera entre las localidades de Selva y Campanet, cuyas obras arrancaron meses antes de empezar a gobernar la izquierda en la isla en 2015, fueron paralizadas a mediados de 2018 y en 2023, cuando concluyó la pasada legislatura, los trabajos no se habían ni retomado.

Al igual que quedaron en el cajón, tantos y tantos proyectos del departamento de Movilidad cuya gestión los socialistas dejaron en manos de sus socios de Podemos, como el primer tramo del segundo cinturón de Palma, la ampliación de la entrada de Sant Llorenç, mejoras en las carreteras de la Serra de Tramuntana, al igual que en las rotondas y entradas de pueblos pequeños de la isla.

Ahora en la oposición, los socialistas, con Cladera aún como portavoz, acusan al presidente del Consell del PP, Llorenç Galmés, del «fracaso rotundo» del modelo de movilidad del Consell de Mallorca.

Así lo ha asegurado el conseller socialista, Jaume Mateu, que ha criticado que Galmés no haya ejecutado «los 26 viales cívicos que anunció, no ha desplegado las obras de los 164 millones para mejorar los accesos a Palma, mantiene bloqueado el Plan de Aparcamientos Disuasivos y continúa sin aprobar la Ley de limitación de la entrada de vehículos en Mallorca», propuestas todas del gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca.

Una amplia lista de iniciativas

En materia de movilidad, el actual Ejecutivo se ha marcado un ambicioso plan para construir 26 viales cívicos con los que conectar diferentes lugares de la isla, además de la ejecución de variantes en localidades como Artà o en Alquería Blanca. El objetivo es sacar el tráfico pensado del interior del pueblo, además de los accesos al futuro hospital de Felanitx, la remodelación de la entrada al municipio desde la carretera de Campos, nueva rotonda y vial de Son Verí Nou en Llucmajor, junto a la ejecución de la nueva rotonda del ITV en la carretera de Sóller (Son Sardina – Son Espases) o la reforma integral de la carretera Bunyola – Oriente – Alaró, entre otras iniciativas.

Una lista interminable de proyectos frente al panorama plano de la pasada legislatura con los socialistas gobernando, que incluye la próxima limitación en el verano de 2027 para la entrada de vehículos a la isla, que los socialistas tampoco se creen.

De hecho, Mateu ha acusado a Galmés y Prohens de renunciar a abrir el Parlament este verano para tramitar la Ley de restricción de entrada de vehículos a Mallorca, por lo que «se hace casi imposible que se pueda poner en marcha el próximo verano, como Galmés se atrevió a garantizar al mismo Rey Felipe VI».

Unas restricciones que no se plantearon las dos pasadas legislaturas, si bien en estos momentos los socialistas, como asegura el conseller socialista, apuestan por un modelo de movilidad sostenible que funcione, «no una sucesión de anuncios que nunca se cumplen», y ha insistido en que la solución pasa por «mejorar de verdad el transporte público, impulsar alternativas al coche y planificar con rigor, con una mirada integral que vaya más allá de asfaltar y hacer rotondas».