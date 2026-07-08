El PSOE exige restringir los coches en la Serra de Tramuntana de Mallorca tras cruzarse de brazos ocho años

El PSIB- PSOE exige restringir los coches en la Serra de Tramuntana de Mallorca tras cruzarse de brazos ocho años cuando gobernó la institución insular las dos pasadas legislaturas.

Ahora, en la oposición con sus socios separatistas de Més, su portavoz y expresidenta, Catalina Cladera, instará en el pleno que el Consell celebrará este jueves día 9 al gobierno de coalición de PP y Vox a implantar, en el plazo más breve posible, un sistema de control de accesos a la Serra que permita reducir la presión de vehículos en los meses de mayor afluencia y garantizar la movilidad de las personas residentes.

De la misma forma, quiere que el gobierno insular presidido por Llorenç Galmés (PP) a través del Consorcio de Transportes de Mallorca, trabaje conjuntamente para establecer una red específica de aparcamientos disuasivos, fuera de la Serra, que conecten la comarca a través de una red específica de buses lanzadera,diferenciada de las líneas TIB de transporte regular para evitar añadir más presión.

Y es que, estando en la oposición, los socialistas han caído en el hecho de que los 19 exclusivos municipios que conforman la comarca de la protegida Serra de Tramuntana hacen frente a un aumento de presión de vehículos que tiene su origen en el incremento de la afluencia turística que suele preferir el uso de vehículos de alquiler para recorrerla, cosa que solo se produce desde la primavera hasta el otoño. El atractivo de la Serra implica que muchos quieren recorrerla también en los meses de temporada media o baja.

«De este modo se produce un aumento muy grande de presión sobre la red viaria a las carreteras de Tramuntana, implicando a menudo situaciones de colapso, retenciones y aumento del tiempo de trayecto que están suponiendo una verdadera pesadilla para sus habitantes», apuntan los socialistas.

Aunque no abrieron ni el debate para restringir la entrada de coches a Mallorca, cosa que está tramitando ahora la coalición de gobierno de PP y Vox, la restricción de acceso a espacios determinados en épocas de máxima afluencia no es una medida inédita. Sin ir más allá, es una medida suficientemente aceptada en zonas urbanas, especialmente en los centros históricos donde las tramas de calles antiguas no están preparadas para asumir grandes afluencias de vehículos.

“Estas medidas suelen estar complementadas con una red de aparcamientos disuasivos conectados con un sistema de buses lanzadera que ofrece una alternativa más amable a todos los visitantes», apuntan en su moción.

A ello hay que añadir que, en el caso de la Serra de Tramuntana, su consideración como Paisaje Cultural incluido en la lista de Patrimonio Mundial añade más motivos para considerar la aplicación de estas medidas.

Ya sea para proteger el entorno, ya sea para evitar problemas de masificación graves, o incluso para garantizar la vida cotidiana a los suyos residentes, que al fin y al cabo son protagonistas directos del mantenimiento de este patrimonio que es su paisaje, los socialistas exigen restringir el tránsito de vehículos.

Lo más llamativo del caso es que este año se cumplen 15 años de su catalogación por la UNESCO, algo que ya lo era la Serra de Tramuntana por tanto gobernando los socialistas, cuando el colapso viario era también un hecho sin que la ex presidenta Cladera tomara iniciativa alguna al respecto que ahora exige a los demás.