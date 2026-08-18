Expertos en climatización coinciden: «Bajar las persianas antes de las 10 de la mañana puede bajar un 25% el consumo»

Expertos en climatización han dado un truco para ahorrar en aire acondicionado en lo que resta de verano. Álvaro Pérez March, cofundador y consejero delegado de Auro AI, ha desvelado que un pequeño gesto como bajar las persianas antes de las 10 de la mañana puede reducir hasta en un 25% la factura de la luz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trucos para ahorrar en energía durante este mes de agosto.

España sigue sumida en una ola de calor continua durante uno de los agostos más cálidos que se recuerdan en años. Pasada la primera quincena, los termómetros siguen rondando los 40 grados en la mayoría del territorio español y esto obliga a los ciudadanos a realizar un consumo mayor durante una época del año en la que los termómetros siempre suelen bajar unos grados. Así que varios expertos en climatización han dado un truco para que unos grados de más en el aire acondicionado no se traduzcan en euros de menos en la factura.

Teniendo en cuenta que el Gobierno ha recuperado el IVA del 21% en la factura de la luz, la Organización de Consumidores y Usuarios ha dado algunos consejos a los ciudadanos para realizar un consumo óptimo. Por ejemplo, una de las primeras premisas es fijar una temperatura en el termostato de entre los 24 y 26 grados. La OCU deja constancia de que un grado de más puede elevar hasta un 10% la factura de la luz. Abrir ventanas y crear corrientes de aire durante la mañana y la noche también ayudará a esto. Incluso fregar con agua fría el suelo de la casa antes de ir a la cama.

El truco de los expertos para ahorrar en la factura

Un truco del que avisa la OCU y que también hará que tu factura de la luz se rebaje de forma exponencial es bajar las persianas durante las horas más calientes del día. Este es el famoso efecto búnker del que recomiendan los expertos para que los rayos de sol no se puedan introducir en casa cuando impacten de forma directa por las ventanas. Así que es obligatorio cerrar a cal y canto.

Álvaro Pérez March, cofundador y consejero delegado de Auro AI, también ha avisado sobre la importancia de este truco para ahorrar en la factura. «Bajar las persianas antes de las 10 de la mañana puede bajar un 25% el consumo del aire acondicionado», ha dicho este emprendedor en declaración que recoge La Razón, donde se deja claro que esta práctica hará que la habitación se caliente hasta un 30% menos.

Álvaro Pérez March es uno de los fundadores de Auro AI, que es una inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a ahorrar en la factura de la luz. «La primera comparadora de España que hace este servicio íntegramente con inteligencia artificial», cuentan en un vídeo publicado en la red social LinkedIn. «Brindamos un soporte muchísimo mayor. Con una sola herramienta, el usuario será capaz de pagar lo mínimo posible en todos los suministros», cuentan.

«Un usuario, cuando entra en Auro, lo primero que ve es el chat de WhatsApp y la propia inteligencia artificial le va guiando para que suba su factura y automáticamente le hace un análisis con más de 90 comercializadoras y le da el ahorro directamente al usuario», explican sobre cómo funciona su aplicación, que ayudará a los españoles a ahorrar en la factura de la luz, especialmente en los meses más calientes de verano y los más fríos en invierno.