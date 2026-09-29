Ada Colau confiesa que ha dejado su piso por el precio del alquiler: «Con un sueldo no podía asumirlo»

Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, ha transmitido este martes su imposibilidad para pagar un alquiler con un único sueldo y asegura que, recientemente, ha abandonado la vivienda en la que residía desde hace más de 15 años por este motivo. La activista de extrema izquierda ha afirmado que, tras su separación, la dificultad para afrontar los gastos familiares y pagar mensualmente la cantidad le ha llevado a tomar la decisión de dejar el alquiler e irse a vivir con un familiar.

Colau asegura que sus ingresos no eran suficientes para seguir pagando el piso ella sola, pese a que en este había vivido durante 15 años junto a su familia. Actualmente, la que fuera alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023.

«Hasta hace pocos días vivía en el piso en el que llevaba más de 15 años. Pero con un solo sueldo no podía pagarlo», ha comentado Colau, que añade que se ha «tenido que ir a compartir piso con un familiar».

«El piso en el que llevaba más de 15 años lo he tenido que dejar porque con un solo salario no podía asumirlo, me costaba llegar a final de mes», ha añadido Colau en el programa Cafè d’Idees, de La 2 y Ràdio 4. Madre de dos hijos, la activista llegó a la vivienda que acaba de abandonar junto a su entonces pareja, aunque la situación económica cambió debido a la separación.

☕ @AdaColau diu que ha deixat el pis on ha viscut durant més de 15 anys perquè li costava arribar a final de mes 🗣️ «Amb un sol sou no podia. L’he hagut de deixar i compartir pis amb un familiar» 📲 https://t.co/evDRSEW1bm pic.twitter.com/FBvkVym5I3 — Cafè d’idees (@cafedidees_rtve) September 29, 2026

Colau ha contado su experiencia en un momento en el que la crisis de vivienda se encuentra en su punto álgido por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles y que en las últimas horas ha logrado un acuerdo para regresar a su vivienda con un alquiler asequible y la mediación del Ayuntamiento de Madrid.

Mientras, ya son cuatro días de acampada en la madrileña Puerta del Sol y el Gobierno, después del acuerdo entre PSOE y Sumar, ha aprobado un decretazo que obliga a los propietarios a firmar alquileres indefinidos. En concreto, son dos reales decretos, uno de ellos que incluye las peticiones de los manifestantes de Sol contra su política habitacional. Entre las medidas de este texto se encuentra un acuerdo para la «renovación automática de los alquileres», que está llamada a forzar a los caseros a firmar alquileres indefinidos.

96.000 euros como alcaldesa

Ada Colau fue elegida alcaldesa de Barcelona en 2015 y permaneció en el cargo hasta 2023. En estos años, ser regidor de la Ciudad Condal suponía un salario de 96.304 euros brutos anuales. Así, sumando todas las retribuciones, incluyendo las de concejal antes de su renuncia en octubre de 2024, Colau habría ganado alrededor de 900.000 euros en este periodo.

Sin embargo, hay que recordar que Barcelona en Comú, formación de Colau, estableció a su llegada al Gobierno, mediante su código ético, límites a las cantidades que sus cargos podían ganar como sueldo. Así, tanto Ada Colau como sus concejales se habrían puesto un límite salarial sensiblemente inferior a los casi 100.000 euros brutos que le correspondían cada año como alcaldesa de Barcelona.