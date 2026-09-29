Gloria Camila: «Prefiero ser actriz antes que cantante, aunque cuando hice ‘Dos vidas’ se me acusó de intrusista»

Gloria Camila ha sido uno de los muchos rostros conocidos que el pasado lunes, 28 de septiembre, se dieron cita en Madrid con motivo de la presentación del nuevo proyecto de Antonio José. Acompañada por Álvaro, su novio, la joven posó delante de los medios en el photocall del evento y atendió a la prensa, un momento que aprovechó para sincerarse sobre su vocación artística.

La hija de Rocío Jurado debutó como actriz en 2021 y, hasta la fecha, Dos vidas ha sido la única serie de televisión en la que ha participado. Sin embargo, en sus últimas declaraciones ha confesado que dedicarse a la interpretación siempre ha sido uno de sus grandes sueños. Una vocación que, curiosamente, se aleja del camino que siguió su madre. Y es que, a pesar de haber crecido en una familia estrechamente vinculada a la música y ser hija de una de las cantantes más recordadas de nuestro país, Gloria Camila ha reconocido que nunca se ha sentido atraída por la idea de dedicarse profesionalmente a ella.

«Me hubiese gustado aprender a cantar, pero ni tengo oído ni tengo voz. No tengo ese rollo así para cantar. Cantar es muy difícil y componer también. Yo prefiero ser actriz antes que cantante. Sería como mi profesión frustrada. Me tendría que haber metido en arte dramático», comenzaba a decir. A pesar de que su trayectoria ha seguido otro camino, Gloria Camila comentaba «que nunca era tarde» y que había barajado diferentes opciones. Unas palabras que dejan entrever que, tal vez, vuelva a sorprender en el mundo de la interpretación.

En cuanto a su experiencia en Dos vidas, Gloria Camila lo recuerda como un trabajo muy satisfactorio a pesar de las críticas que recibió en un principio. «Yo cuando hice la serie tenía una presión pública muy fuerte, porque se me acusó de intrusismo. Yo lo entendía, pero yo al final hice un casting y fui seleccionada, y fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y darme esa oportunidad para poder demostrar mi valía… Y luego la gente que me había criticado me dijo que no se me daba mal, me hizo subirme arriba y decir: ‘¿Por qué no?’ Yo creo que todo lo que nos propongamos con ganas se puede», sentenciaba.

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Sobre el género que le gustaría realizar, Gloria Camila ha asegurado que la comedia es su favorito. «Me gusta también el terror, lo que pasa es que en el terror hay que hacer películas innovadoras. Yo cuando sé lo que va a pasar, no me gusta. Quiero algo guay. Entonces, ahora de momento tiraría por la comedia», concluía.