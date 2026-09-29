El economista Gonzalo Bernardos se moja sobre el decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes: «Es el principal culpable de la escasa oferta de alquiler»

El Gobierno afronta hoy martes una jornada clave para su política de vivienda. El Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley con el que pretende responder a la emergencia habitacional y reforzar la protección ante determinados desahucios. La iniciativa surge después del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda de Madrid en la que llevaba décadas residiendo, y de las movilizaciones posteriores con gente acampada en pleno centro de la capital desde hace ya varios días.

Y en pleno debate sobre las medidas que debe adoptar el Ejecutivo, el economista Gonzalo Bernardos ha dejado clara su posición. El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona cuestionó en redes que el Gobierno pueda solucionar los problemas del mercado del alquiler y habló además sobre los derechos de los inquilinos, la duración de los contratos y el arraigo a una vivienda. Unas declaraciones que llegan justo antes del Consejo de Ministros en el que está previsto abordar la nueva norma.

El economista Gonzalo Bernardos se moja sobre el decreto de vivienda que el Gobierno

Bernardos ha sido especialmente crítico al valorar el decreto que el Ejecutivo prevé llevar hoy al Consejo de Ministros. Para el economista, las políticas desarrolladas durante los últimos años han contribuido a reducir la cantidad de viviendas disponibles en el mercado del alquiler. «Me parece increíble que una parte de la población crea que el Gobierno, que es el principal culpable de la escasa oferta de alquiler, va a ser quien solucione los problemas actuales de acceso a una vivienda», escribió en su cuenta de X.

Me parece increíble que una parte de la población crea que el Gobierno, que es el principal culpable de la escasa oferta de alquiler, va a ser quien solucione los problemas actuales de acceso a una vivienda. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) September 27, 2026

El economista volvió luego sobre el asunto y centró parte de sus comentarios en la duración de los contratos. «Estaría bien que los propietarios explicaran a sus inquilinos por escrito que un contrato de alquiler no equivale a un usufructo vitalicio. El primero te da derecho a vivir en la vivienda alquilada el tiempo de vigencia del contrato, el segundo de por vida», señaló.

Bernardos también abordó el arraigo de quienes llevan muchos años residiendo en una misma casa. «Un inquilino que ha vivido 30 años en una vivienda, si no dispone de un contrato de renta antigua, no tiene más derechos que el que lo lleva haciendo desde hace tres años. El arraigo a una vivienda o un barrio no queda contemplado para nada en la legislación», añadió.

Estaría bien que los propietarios explicaran a sus inquilinos por escrito que un contrato de alquiler no equivale a un usufructo vitalicio. El primero te da derecho a vivir en la vivienda alquilada el tiempo de vigencia del contrato, el segundo de por vida (sigue) — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) September 28, 2026

Bernardos entra en el debate por el caso de Maricarmen

Sus declaraciones llegan después de que el desahucio de Maricarmen haya provocado protestas y acelerado la negociación política sobre vivienda. Bernardos también se refirió este lunes al caso y cuestionó la atención que reciben determinadas movilizaciones frente a los desahucios que se producen en barrios con rentas más bajas. «Las grandes actuaciones del Sindicato de Inquilinos han sido: Casa Orsola en Barcelona. Está en el Eixample. Muy buena zona. Alcalde Sáinz de Baranda en Madrid (Maricarmen). Está en el Retiro, zona prime. ¿Para cuándo en Puente de Vallecas o Nou Barris (distritos obreros)?», escribió.

El economista desarrolló después su argumento. «Desgraciadamente, en los barrios obreros son donde hay más desahucios y donde las personas afectadas tienen una mayor precariedad económica. Por eso, deberían ser las que concitaran más atención mediática», afirmó, introduciendo así otra vertiente en el debate abierto por el caso de Maricarmen. Su crítica no se dirige únicamente a las políticas del Gobierno, sino también a la repercusión pública que alcanzan determinados casos frente a otros que, según sostiene, afectan a personas en una situación económica más precaria.

El Gobierno prevé llevar hoy el decreto al Consejo de Ministros

Pedro Sánchez confirmó el pasado domingo su intención de llevar hoy el real decreto ley al Consejo de Ministros después de que la propia Maricarmen difundiera un vídeo reclamando al presidente una actuación urgente ante la situación de la vivienda. «Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y, en particular, a mí, que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional», explicó Sánchez durante un acto del PSOE en Getafe.

El presidente aseguró que el Ejecutivo estaba trabajando «contrarreloj» y pidió a los grupos parlamentarios un «último esfuerzo» para que hoy martes 29 de septiembre pueda ser convalidado en el Congreso. Las negociaciones han puesto sobre la mesa cuestiones como la protección ante determinados desahucios, la estabilidad de los contratos y la regulación de diferentes modalidades de alquiler. El contenido definitivo será el que determine finalmente hasta dónde llegan las medidas y qué garantías establece para inquilinos y propietarios.