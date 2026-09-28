El delegado del Gobierno de Ceuta dimite después de que su nº 2 le acusara de conocer los avisos del CNI

Miguel Pérez Triano, delegado de Gobierno en Ceuta, ha trasladado al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez su decisión de abandonar el cargo meses después de la invasión de Ceuta por 80.000 inmigrantes el pasado 30 de julio y el Ejecutivo ya ultima su relevo, tal y como han confirmado fuentes de Moncloa. Esta decisión llega tras la dimisión de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien aseguró en su carta de renuncia que había trasladado a Triano los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible entrada masiva a la ciudad autónoma.

El representante del Gobierno en Ceuta hará este lunes una rueda de prensa en la que explicará los motivos de su dimisión. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo ya han trasladado que fue el propio Triano quien, «hace unos días», expresó «su necesidad de no continuar en el cargo».

Desde Moncloa aseguran que la dimisión del delegado del Gobierno se debe a una «decisión humana y personal». Y aclaran que su renuncia llega «después de muchas semanas de inmenso trabajo».

Dimisión de su jefe de Gabinete

La dimisión llega unas semanas después de que su jefe de Gabinete dimitiera de su cargo tras la polémica por la desclasificación de documentos del CNI sobre la invasión migratoria del pasado 30 de julio. Entre otros archivos, se desveló una conversación de WhatsApp entre un miembro de la inteligencia española y el propio Gabriel Sanz.

La salida de Sanz llega después de conocerse que el ahora exjefe de Gabinete recibió comunicaciones del CNI a través de WhatsApp y que, además, mantuvo una llamada telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, justo la víspera de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Concretamente, en su mensaje alertaba de un «llamamiento» en redes sociales para llevar a cabo un «asalto por valla y mar» a la ciudad autónoma. Posteriormente, mantuvieron una llamada de 11 minutos.

«Yo no lo conocí y tampoco el contenido de la llamada», aseguró el propio delegado en una convocatoria de prensa posterior a la desclasificación. «Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día», indicó el político socialista.

Tras ello, su jefe de Gabinete dimitió alegando una «evidente incompatibilidad entre su afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por su personal al propio delegado ese mismo día» y las declaraciones de Triano en distintos medios «en las que afirma no haber recibido información por mi parte».

«Tomo esta decisión sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sé que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto, sabedor de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios y con la esperanza en que nuestra Ceuta recupere cuanto antes la normalidad que tanto necesitamos», rezaba el comunicado del jefe de Gabinete, dimitido el 11 de septiembre.

Diligencias abiertas contra él

A principios de septiembre, un juzgado de Ceuta acordó la apertura de diligencias previas contra Pérez Triano por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en el marco de la invasión procedente de Marruecos.

La resolución respondía a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Sin embargo, de momento, el juzgado no ha citado al denunciado como investigado. Lo que sí hizo la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta fue ordenar la práctica de una serie de diligencias para esclarecer los hechos.

A ojos de este sindicato, el delegado del Gobierno incurrió en una «imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional». Además, la denuncia le acusaba de actuar «a sabiendas» de que los servicios de inteligencia le habían advertido de lo que iba a ocurrir.

Días después, la juez de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio, María Tardón, solicitó al juzgado ceutí que le remitiese la causa contra el delegado del Gobierno al tratarse de «conductas incluidas en el procedimiento» que ella dirige. Algo que, finalmente, la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta entregó a la juez de instrucción de la Audiencia Nacional.