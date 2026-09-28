La socialista que buscó votos de muertos se jactó ante el Comité Federal del PSOE que el voto exterior «sostendrá» a Sánchez

Lorena Suárez, la líder del PSOE argentino acusada de reunir pasaportes de muertos para que Pedro Sánchez ganara las elecciones generales de 2023, se jactó que el voto exterior «sostendrá» a Pedro Sánchez en el poder, a tan solo un mes de celebrarse dichos comicios.

Suárez lo hizo en la sede del PSOE en Ferraz, durante la celebración del Comité Federal que ratificó las listas de candidatos impuestas por Sánchez y el ex secretario de organización, Santos Cerdán, ante todos los secretarios generales autonómicos, así como los portavoces del Congreso y del Senado.

Suárez, como representante en América, defendió durante su intervención los logros del PSOE en el exterior obtenidos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, frente a los pésimos resultados obtenidos en España.

La socialista argentina cifró el éxito en el exterior gracias a la reforma electoral de Sánchez, al enviar directamente la documentación electoral a los electores, en lugar de tener que solicitar previamente el voto, como sucedía con el voto rogado.

La dirigente americana insistió que «para poder acortar votos» con el resto de formaciones, había que centrarse «en el voto exterior», sirviéndose de la Ley de Memoria Democrática, recién entrada en vigor: «Nosotros tenemos algo que no tienen otras fuerzas», alabando a Pedro Sánchez y al aumento progresivo del censo electoral gracias a la conocida como Ley de Nietos.

La clave del PSOE

«Hemos ganado en el exterior en nueve de las trece autonómicas», señaló la dirigente argentina, aludiendo a Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y Ceuta.

«Logramos triplicar la cantidad de españolas y españoles que viven en Argentina que pudieran votar», señaló en referencia al aumento exponencial de votantes que supuestamente su equipo había logrado movilizar.

Los datos argentinos avalaban a Suárez ante el Comité Federal del PSOE. La participación de los españoles residentes en Argentina se disparó del 3,7% de 2019 al 6,7% en 2023, un aumento de tres puntos porcentuales y del 81% en términos relativos.

El voto por correo había sido la clave de este resultado, como demuestra la demarcación consular de Buenos Aires, donde el 75% de las papeletas provenían de esta modalidad, un total de 3.680 de los 4.866 votos.

Asturias como ejemplo

Para sostener su tesis, Suárez destacó los resultados obtenidos en el Principado de Asturias desde el exterior: «Gracias al voto exterior, se pudo sostener el gobierno de Adrián Barbón (PSOE), y no me parece menor en este contexto».

Con estas palabras, Suárez ponía de manifiesto el varapalo histórico del PSOE al perder en todas las comunidades autónomas salvo Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page salió reforzado como barón, o la citada Asturias.

Barbón sorteó el descalabro electoral gracias al apoyo extra que recibió del exterior. En las autonómicas de 2023, el PSOE pasó de 20 a 19 escaños en el Principado de Asturias. Gracias a los votos de residentes en el extranjero, los socialistas mantuvieron el escaño que disputaba el PP, y por el que hubieran quedado en empate técnico.

Las crónicas periodísticas de aquel día coinciden en resaltar un extraño suceso. Durante la jornada para el escrutinio de los votos en la Junta Electoral, apareció «una inusual caja» tras la pausa para comer. En el espacio de trabajo, como recogió Europa Press, «localizaron una caja con 580 votos más».

«La tensión generada por el incidente provoca que se ordene el desalojo de público y periodistas», relató El Comercio. «No fue el único incidente, un modelo de sobre nuevo generó desconfianza entre los funcionarios, aunque quedó en una anécdota», añadió.

El PSOE finalmente obtuvo 2.431 votos CERA, frente a 953 en 2019, aumentado un total de 3,4 puntos la participación, al pasar del 2,5% al 5,9%.