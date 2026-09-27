La Policía de Marlaska recibió «órdenes desde arriba» para permitir la acampada de la ultraizquierda en Sol

Los radicales de extrema izquierda que en la noche de esta sábado acamparon en la Puerta del Sol en Madrid lo hicieron con total impunidad, dado que los Policías les permitieron hacer los que quisieron. Según ha sabido OKDIARIO, seguían «órdenes de arriba de no actuar». Ni un sólo furgón policial se acercó a la zona, incluso cuando los manifestantes ya se contaban por cientos y las tiendas de campaña por decenas. La Policía tenía órdenes de dejar que se produjese otro 15M en Sol. OKDIARIO se dirigió a la Delegación del Gobierno en Madrid sin obtener respuesta.

Los acampantes llegaron allí, en la plaza donde se ubica la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras la manifestación para exigir lo que han dado en llamar el decreto Maricarmen, una marcha que había culminado frente al Congreso de los Diputados. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han reclamado la aprobación del decreto Maricarmen como punto de partida para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas.

La acampada transcurrió con relativa tranquilidad, si bien los manifestantes de extrema izquierda sí que provocaron algunos conatos de peleas con jóvenes de aspecto conservador que se acercaron a Sol para observar la estampa.

Cuando se van a cumplir dos meses de la invasión de Ceuta, que ha provocado una crisis desproporcionada en la Ciudad Autónoma y que está erosionando al Gobierno central, el desahucio de Maricarmen -uno de los casi 45 que hay al día en España- ha servido de excusa para que la ultraizquierda mueva la portería y haya encontrado un relato alternativo para desviar la atención.

Bien entrada la madrugada se había marchado ya un buen número de asistentes, pero aún quedaban otros varios, los que habían ido con tiendas de campaña para pasar la noche.