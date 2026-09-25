Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Inglaterra - España de la UEFA Nations League España visita Wembley para enfrentarse a Inglaterra en la jornada 1 del grupo A3 de la Liga de las Naciones

Tras el Mundial que conquistó España, la selección española vuelve a vestirse de corto, esta vez para pelear por la UEFA Nations League, donde cayó en el grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y República Checa. Los campeones del mundo se estrenan ante los Three Lions en lo que será un choque emocionante, ya que tendrán delante a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo, por lo que el espectáculo estará servido en Wembley. Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV gratis en directo todo lo que suceda en este choque que se juega en Londres.

Inglaterra – España de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido

La selección española de fútbol viaja a Londres para enfrentarse a Inglaterra en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo A3 de la UEFA Nations League. La España de Luis de la Fuente estrenará la segunda estrella tras coronarse como campeona del mundo el pasado mes de julio y lo hará en uno de los escenarios más importantes de este deporte. La UEFA programó este choque para este sábado 26 de septiembre y el balón tiene que comenzar a rodar en el templo del fútbol británico a las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Inglaterra – España de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la Selección

RTVE es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que dispute la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones. El Inglaterra – España de la jornada 1 del grupo A3 de la UEFA Nations League se podrá ver en directo por televisión a través de La1, así que se retransmitirá gratis y en abierto por la TV en nuestro país. Además, los usuarios del ente público podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Wembley.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque y durante todo el parón de selecciones que corresponde a las primeras jornadas de la UEFA Nations League. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – España de la primera fecha del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Cuando suene el pitido final en Wembley publicaremos la crónica del choque y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Londres.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – España

Por otro lado, todos aquellos aficionados que siguen fielmente a la selección española de fútbol y amantes del deporte rey en general tienen que saber que si no pueden ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 1 del grupo A3 de la UEFA Nations League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Wembley para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Inglaterra – España.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – España ?

El Estadio de Wembley, situado en la ciudad de Londres, será el escenario donde se jugará el Inglaterra – España que cayó en la jornada 1 del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Este campo es uno de los más importantes de todo el planeta y fue inaugurado en 2007 después de que se construyera encima de donde estaba su predecesor. Tiene aforo para 90.000 personas y se espera que haya un lleno absoluto en este choque de la UEFA Nations League.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que imparta justicia en el Inglaterra – España de la jornada 1 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Su compatriota el italiano Marco di Bello estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda de Wembley a analizar la acción y tomar una decisión final.