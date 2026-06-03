Selección de Inglaterra para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

El Mundial no sería lo mismo sin Inglaterra. La selección de los Three Lions es uno de los equipos que genera más expectación cada cuatro años, y no será menos en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado británico está llamado a dar guerra con una de las convocatorias con más calidad del torneo. Inglaterra llega al torneo con una sequía de grandes títulos de 60 años desde que levantó la Copa del Mundo en 1966. En los últimos años ha estado cerca de tocar metal encadenado dos finales consecutivas de Eurocopa y dos semifinales mundialistas. Ahora, el país en el que nació el fútbol buscará traer de vuelta a casa el trofeo de campeón del mundo.

Grupo de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Después del sorteo celebrado en Washington en diciembre de 2025, Inglaterra quedó encuadrada en el Grupo L del Mundial 2026. La selección de los Three Lions se medirá en fase de grupos con Croacia, Ghana y Panamá. Inglaterra tendrá dos duros rivales en croatas y ghaneses, dos equipos que cuentan con buenas plantillas y, en el caso de la selección balcánica, con muchos partidos mundialistas a sus espaldas. Tanto Inglaterra como Croacia alcanzaron las semifinales en el pasado Mundial. Los británicos también saben lo que es medirse a Panamá, selección a la que endosaron un contundente 6-1 en Rusia 2018.

Cuándo juega Inglaterra en el Mundial de 2026

El combinado de las islas británicas iniciará su recorrido en el Mundial 2026 ante Croacia el miércoles 17 de julio, en un encuentro que podría marcar qué selección conquistar la primera posición del Grupo L. Seis días después, el martes 23 de julio, se medirá a Ghana en la segunda jornada de la fase de grupos en Boston. Por último, Inglaterra cerrará la primera parte del torneo enfrentando a Panamá, el rival más débil del grupo, el sábado 27 de julio en el MetLife Stadium. Un reciento al que espera regresar el 19 de julio para la disputa de la final mundialista.

Inglaterra vs. Croacia: miércoles 17 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – AT&T Stadium, Dallas.

miércoles 17 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – AT&T Stadium, Dallas. Inglaterra vs. Ghana : martes 23 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – Gillette Stadium, Boston.

: martes 23 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – Gillette Stadium, Boston. Inglaterra vs. Panamá: sábado 27 de junio (23:00 horas de la España peninsular) – MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

convocados para los grandes torneos de selecciones siempre vienen acompañadas de polémica y horas de debate. En el caso de Inglaterra, las ausencias destacadas de jugadores como Palmer, Maguire o Phil Foden han acaparado los titulares. Pese a estas bajas, el combinado inglés presenta un sólido grupo de 26 futbolistas: Las listas depara los grandes torneos de selecciones siempre vienen acompañadas de polémica y horas de debate. En el caso de Inglaterra, las ausencias destacadas de jugadores como Trent Alexander-Arnold , Cole, Maguire o Phil Foden han acaparado los titulares. Pese a estas bajas, el combinado inglés presenta un sólido grupo de 26 futbolistas:

Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). Defensas: Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham). Centrocampistas : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) y Jordan Henderson (Brentford).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude (Real Madrid) y Jordan Henderson (Brentford). Delanteros: Harry Kane (Bayern), Ivan Toney (Al Ahli), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Eberechi Eze (Arsenal) y Ollie Watkins (Aston Villa).

Quién es el portero de Inglaterra

El portero de la selección inglesa en el Mundial 2026, salvo cambio inesperado en los planes del seleccionador, será Jordan Pickford. El guardameta del Everton ha defendido la meta inglesa en los últimos torneos, manteniendo esta condición pese a los cambios en el equipo. Como suplentes parten Henderson, portero del Crystal Palace, y James Trafford, a la sombra de Donnarumma en el Manchester City. Pickford volverá a liderar desde la meta a Inglaterra, donde ejerce como uno de los líderes y veteranos del vestuario.

Las estrellas de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026

La estrella indiscutible de la selección inglesa en los próximos años parecía clara tanto para el gran público como para el mundo del fútbol. Sin embargo, Jude Bellingham no ha casado con Tuchel desde su llegada y no tiene garantizada su presencia en el once titular. El futbolista del Real Madrid sí ha sido incluido entre los 26 convocados, a diferencia de otros llamados a ser cabezas visibles del país como Foden o Palmer. El referente seguirá siendo, un torneo más, el goleador Harry Kane. El delantero del Bayern de Múnich volverá a liderar dentro y fuera del campo a Inglaterra hacia la conquista del Mundial tras dos derrotas consecutivas en semifinales.

Así es el seleccionador de Inglaterra en el Mundial 2026

El técnico Thomas Tuchel es el encargado de dirigir desde el banquillo a la selección inglesa. El alemán relevó en el cargo a Gareth Southgate después de una larga etapa del ex futbolista como seleccionador inglés. Tuchel, artífice desde la pizarra de la última Champions del Chelsea, apuesta por un bloque en el que, por el momento, no encajan piezas como Alexander-Arnold, Palmer, Foden o Wharton. Tampoco parece adaptable a su sistema Jude Bellingham, que no parte como titular pese a su estatus. Tuchel se la juega en el Mundial, mientras en Inglaterra suena el nombre de Pep Guardiola como posible sustituto en caso de que el alemán fracase este verano.

La camiseta de Inglaterra en el Mundial 2026

La camiseta de la selección inglesa es uno de los platos fuertes de Nike en lo que se refiere al fútbol. La marca estadounidense es la encargada de diseñar las equipaciones que portan los Three Lions, que siempre se caracterizan por un lucir un pulcro color blanco en su primera camiseta. Nike ha vuelto a optar por el blanco para el Mundial 2026, con ligeros toques azules y rojos en el resto de la camiseta. Para su segunda equipación ha mantenido el escudo de los Three Lions en la parte central de la camiseta y ha optado por otro color ‘clásico’ de la selección inglesa como el rojo.