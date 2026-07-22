¿Por qué a Ferran Torres se le conoce como ‘El tiburón’? Esta es la historia detrás de su apodo

La figura de Ferran Torres ha ido en aumento durante las últimas semanas en las redes sociales. Después de su gol en la final del Mundial 2026 para darle el triunfo a España frente a Argentina, ha puesto en boca de todos el nombre del jugador. Además de su ya conocido meme del Oh, Ferran, al jugador se le conoce por su mote, pero ¿por qué a Ferran se le conoce como el tiburón?

El origen de este apodo tiene una gran relación con su mentalidad. El jugador ha afirmado en varias ocasiones tener lo que él denomina mentalidad de tiburón. Una mentalidad ganadora que le ha llevado a perseverar en sus objetivos, a pesar de todas las críticas que le han llovido al jugador desde hace ya muchas temporadas atrás.

Por qué a Ferran le llaman ‘El tiburón’

El origen del porqué de la palabra tiburón guarda una estrecha relación con el futbolista del Barça y el luchador de MMA, Ilia Topuria. En 2024, previo a su pelea contra Alexander Volkanovski, el hispano-georgiano afirmó en rueda de prensa que él era «capaz de comerse a los peces más grandes… aquí solo hay un tiburón». Tras esta afirmación, un periodista le preguntó si «el tiburón era entonces Volkanovski», a lo que Topuria respondió contundentemente que «el tiburón soy yo, los demás son unas sardinitas».

Estas declaraciones llegaron a oídos de Ferran, quien se lo comentó a sus compañeros en el Barça. Esto levantó las risas entre los compañeros, quienes comenzaron a comentarle tiburones a Ferran en sus publicaciones de Instagram. Esto hizo que el resto de aficionados al fútbol comenzasen a llamar al jugador como tiburón Ferrán, popularizando el apodo hasta el día de hoy.

Qué significa la ‘mentalidad de tiburón’ de Ferran

Para conocer el significado de esta filosofía de vida, debemos remontarnos al año 2022. Ferran vivía un momento complicado en su carrera tras ser severamente criticado por sus convocatorias con la selección española. Aquellas críticas se fundamentaban en la relación amorosa que el jugador valenciano mantenía en aquel entonces con Sira Martínez, hija del por entonces seleccionador español, Luis Enrique Martínez.

A pesar de todos los malos comentarios, Ferran siempre se ha mantenido firme en su trabajo, y esto se debe a que siempre ha mantenido «una mentalidad de tiburón», tal y como él confirmaba en varias entrevistas. Una mentalidad de no rendirse ante las adversidades, y seguir adelante confiando en que él es «capaz de superar todo y a todos los que se le pongan por delante».