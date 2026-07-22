Vandalizan un mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona: «Puta España, queremos selecciones catalanas»

Ganar un Mundial provoca que el país vencedor se una mucho más, independientemente de las ideologías de cada persona. Sin embargo, las excepciones existen. Un grupo de radicales independentistas han vandalizado el mural del artista TvBoy dedicado a Ferran Torres, que fue el protagonista de la final con un gol que ya ha pasado a la historia.

🎨 Vandalizan el mural de Ferran Torres en Barcelona: «Queremos selecciones catalanas» pic.twitter.com/xauOSrH9z0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 22, 2026

Los encapuchados se encargaron de destrozar el homenaje para difundir un mensaje de odio. En primer lugar, borraron gran parte de la obra pintándola de blanco, después, utilizaron pintura negra para escribir Puta España. Con la tinta amarilla confirmaron su voluntad de dividir a La Roja: «¡Queremos selecciones catalanas!».

El mural original no mostraba ninguna falta de respeto, simplemente celebraba la hazaña de La Roja: «Haciendo historia». El autor estaba encantado con el recibimiento inicial que tuvo, algo que destacó en sus redes sociales: «Mientras pintaba este mural, una niña pasó y gritó ‘¡Mamá, es Ferran Torres!’. Sonreí. Ahí entendí que el arte también conecta generaciones. Enhorabuena a Ferran Torres por el gol y a España por una victoria de auténtico equipo».

El artista no cede ante las amenazas

Pese al vandalismo sufrido, TvBoy ha recibido varias amenazas en su cuenta de Instagram, algo que él mismo ha publicado en sus historias. De hecho, ha mostrado el vídeo del encapuchado que escribió Puta España. Lejos de asustarse, ha dejado claro que seguirá trabajando pese a los intentos de intimidación: «Seguiré pintando. No me dais miedo».