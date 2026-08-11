Marlaska escurre el bulto sobre la zodiac que utilizó Sánchez para ir a bucear y se lo pasa a la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado asumir en primera persona las explicaciones sobre la zodiac que emplea Pedro Sánchez para sus salidas a practicar buceo en Lanzarote, donde pasa sus vacaciones. En su lugar, remite a la Guardia Civil, endosando así a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la responsabilidad sobre este polémico uso.

OKDIARIO reveló las imágenes del presidente del Gobierno saliendo, el pasado viernes, a bucear a bordo de una lancha flanqueada por otra embarcación de escolta. La salida se produjo en torno a las once de la mañana. Ese mismo día, a las nueve y media, Sánchez había presidido, por videoconferencia, una «reunión de coordinación» -así la autodefinió La Moncloa- sobre la situación en Ceuta tras la invasión migratoria del pasado 30 de julio. Sánchez inició sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta el 1 de agosto, un día después de visitar la ciudad autónoma y, desde entonces, no ha alterado sus planes, que transcurren entre el descanso y el deporte.

Este lunes, Hazte Oír presentó un derecho de petición de información ante el gabinete del ministro del Interior y una solicitud a través del Portal de Transparencia para conocer los detalles que rodean el uso de esta embarcación para trasladar a bucear, en tiempo de recreo privado, a Sánchez.

En apenas cuatro horas, el Ministerio del Interior despachó la solicitud, comunicando a la asociación que le daba traslado a la Guardia Civil, sin dar explicaciones al respecto.

Desde Hazte Oír se destaca la «inusitada celeridad» del ministerio de Grande-Marlaska «para apartarse de una pregunta que le corresponde contestar». «En una sola mañana, tuvo tiempo de quitarse el asunto de encima», añaden.

La asociación advierte que «la responsabilidad política no puede derivarse» y puesto que la Guardia Civil depende de Interior, exige una explicación directa del ministro. En su lugar, destacan que «cuando se piden explicaciones, el ministro traslada al propio cuerpo el desgaste de responder».

«Medida de presión»

«Marlaska puede trasladar el expediente, pero no su responsabilidad. Los privilegios son para Sánchez y las explicaciones se las trasladan a la Guardia Civil en una nueva medida de presión contra un cuerpo tan maltratado por este Gobierno», afirma Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír. Denuncia, asimismo, que «mientras los agentes necesitan medios, refuerzos y respaldo para proteger Ceuta, Interior coloca al cuerpo en primera línea para responder por una decisión política».

Hazte Oír reclamó a Interior información sobre quién autorizó la zodiac, qué función cumplía, cuántos agentes participaron, con qué cobertura legal se utilizó y cuánto costó.

Como en años anteriores, el buceo es parte de la rutina de vacaciones de Pedro Sánchez. En sus salidas, el presidente socialista está además acompañado por agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

El despliegue de seguridad del presidente del Gobierno durante sus vacaciones en la isla está formado por unos 40 agentes, además de sus escoltas. Se trata de miembros del cuerpo de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Igualmente, se han instalado cámaras antipaparazzi sobre trípodes que apuntan hacia la cala de rocas que rodea el palacio.

El jefe del Ejecutivo sale a bucear ante la mirada de decenas de ciudadanos en el puerto de la localidad de Yaiza (Lanzarote), donde se establece además un perímetro de seguridad.

El despliegue de seguridad que acompaña cada inmersión del presidente es notable: dos lanchas salen siempre juntas, con un total de doce personas entre ambas embarcaciones, más cinco escoltas que permanecen en tierra custodiando los vehículos y el muelle a la espera de su regreso.