El eclipse pondrá a prueba la capacidad de Red Eléctrica para «garantizar el suministro» sin energía solar

El eclipse del 12 de agosto ha suscitado una expectación pocas veces vista en la población. Sin embargo, también ha provocado incertidumbre y una serie de preguntas sobre su impacto en la generación energética e incluso en la posibilidad de que, sin fotovoltaica, se pudiera provocar un nuevo apagón. Para despejar las dudas al respecto, OKDIARIO ha conversado con el catedrático de Termodinámica por la Universidad de Navarra, Tomás Gómez-Acebo.

En primer lugar y sobre las consecuencias a las que atenerse tras este fenómeno, el experto explica que «un eclipse solar provoca una caída brusca y temporal en la generación de energía fotovoltaica al bloquear la luz del sol», por lo que «a medida que el cielo se oscurece, la producción de los parques solares desciende rápidamente, para luego repuntar con la misma velocidad una vez que el sol vuelve a aparecer».

Cabe recordar que la franja de totalidad -donde la luna bloqueará por completo el disco solar- cruzará diagonalmente España desde Galicia y el Cantábrico hasta las Islas Baleares, pasando por Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

«El mayor escalón de pérdida de potencia se concentrará en las grandes plantas fotovoltaicas situadas en estas regiones, mientras que el sur peninsular experimentará un eclipse parcial muy elevado, pero sin llegar a cero», apunta Gómez-Acebo.

En este sentido, el catedrático subraya que la compañía de Beatriz Corredor jugará un papel fundamental el próximo miércoles 12 de agosto: «Dado que la energía solar aporta un alto porcentaje a la red eléctrica actual, este descenso inusitado exige al operador de la red (Red Eléctrica en España) compensar el déficit».

Es decir, «para garantizar el suministro», Redeia deberá «aumentar al instante la generación mediante otras fuentes de respaldo como centrales hidroeléctricas o de ciclo combinado con gas natural».

Menor impacto en el atardecer

Más allá del evidente control que va a tener que ejecutar Redeia, el experto asegura que la red apenas notará las consecuencias del eclipse, principalmente, por ser en pleno atardecer: «Ese factor que mitiga de forma natural el impacto en la generación fotovoltaica», apostilla el experto.

El eclipse comenzará en la península ibérica en torno a las 19:30 horas y su fase de totalidad (oscuridad del 100%) ocurrirá entre las 20:26 horas y las 20:33 horas, dependiendo de la zona geográfica.

«A esa hora de un día de agosto, el sol ya estará muy bajo sobre el horizonte (a unos 7°) y la producción fotovoltaica nacional ya se encuentra de por sí en pleno descenso natural por la puesta de sol; esto evita el escenario crítico de un parón solar a mitad del día», detalla.

¿Podría provocar un apagón?

A raíz de que la Comisión Europea anunciara la semana pasada que se pondría en contacto con los diferentes operadores de la red eléctrica española para mantener bajo control el suministro, surgió un nuevo debate: ¿es posible que el eclipse provoque un apagón?

Sobre ello, Gómez-Acebo destaca que el algoritmo de Red Eléctrica «estima que la generación solar en la Península caerá unos 5 gigavatios (GW). Esto equivale aproximadamente al 13% de la demanda de un miércoles típico de agosto». Sin embargo, podría cambiar en función de las condiciones meteorológicas del día, «especialmente la nubosidad».

Sin embargo, ese descenso no será suficientemente potente como para provocar un descenso de la producción tan grave que lleve a la península a caer al celo eléctrico:

«De ninguna manera. Los sistemas de respaldo estarán preparados para conectarse y no se percibirán fluctuaciones críticas en la red», asegura con contundencia el catedrático y experto en termodinámica.

«No va a haber repercusiones. La demanda prevista de electricidad se satisface con medidas preventivas: incremento de las reservas y de los márgenes de seguridad habituales, y monitorización constante y seguimiento del fenómeno», señala.

De hecho, en este sentido estarían yendo las reuniones de Bruselas con las operadoras eléctricas, sobre «los mecanismos de coordinación entre los gestores de las redes de abastecimiento eléctricas». En el caso de España, serán fundamentales «las conexiones con Francia, Portugal y Marruecos».

«Siempre hay flujos de energía entre países para ajustarse a la demanda de la manera más precisa posible», añade para terminar de aclarar que es prácticamente imposible que el eclipse provoque consecuencias graves sobre la red.