Gabriel Escarrer (Meliá) carga contra los controles a pasajeros procedentes de Italia: «Es sumamente perjudicial para el país»

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha rechazado los controles fronterizos a ciudadanos italianos en España. Escarrer lo califica como «descorazonador» que las diferencias ideológicas hayan desembocado en esta situación de la que Baleares saldrá especialmente perjudicada.

«Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país», ha afirmado en redes sociales junto a una publicación de este periódico.

La principal industria española es el turismo. Italia es el 4º mercado, con >5,4Mn de turistas. Sin entrar en consideraciones políticas, dificultar el turismo italiano en plena temporada alta es sumamente perjudicial para el pais!https://t.co/IKoJAAB0Xq — Gabriel Escarrer (@GabrielEscarrer) August 9, 2026

Escarrer ha recordado que Italia es el cuarto emisor más importante, con más de 5,4 millones de visitantes al año, y ha advertido que Cataluña, Andalucía y Baleares serán los destinos más perjudicados. «Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14% del PIB y una decisión como esta en plena temporada alta nos deja sin palabras», ha concluido.

Controles en aeropuertos españoles

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha calificado esta medida de «totalmente inaceptable» en respuesta a la suspensión italiana del espacio Schengen con España como una medida preventiva ante el riesgo de una nueva entrada masiva en Ceuta desde Marruecos el próximo 15 de agosto.

España restableció desde las 00:00 horas del sábado 8 de agosto los controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Gobierno de Giorgia Meloni rechazara retirar su medida. El Gobierno español justificó la decisión por «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino». Está previsto que permanezcan en vigor hasta el 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias que motivaron su adopción.