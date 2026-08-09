Marlaska hace oficial el cierre de la frontera con Italia y notifica a la UE la suspensión del espacio Schengen

El Ministerio del Interior ha hecho oficial el cierre de las fronteras con Italia. Fernando Grande-Marlaska ha trasladado este sábado a Bruselas la decisión del Gobierno de recuperar los controles fronterizos en los aeropuertos y puertos que conectan directamente España con Italia, una medida excepcional dentro del espacio Schengen que entra en vigor de forma inmediata.

La notificación, remitida por el propio ministro del Interior, ha llegado a los despachos de las máximas responsables de la política migratoria europea: la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de la UE, Thérèse Blanchet.

Según el comunicado difundido por Interior, el departamento que dirige Marlaska sostiene que sigue «con atención» cómo evoluciona la situación migratoria en el espacio Schengen, con especial foco en la presión que registra la ruta del Mediterráneo central. Esa vía, que golpea directamente a Italia, estaría siendo explotada por redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico de personas, cuya actividad transfronteriza tendría repercusión sobre otros Estados miembros, España incluida.

El propio ministro ha admitido que esta dinámica migratoria puede tener consecuencias para el orden público y la seguridad interior del país, el argumento jurídico que ampara el restablecimiento de los controles.

La decisión no es arbitraria desde el punto de vista normativo: se sustenta en los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399, más conocido como el Código de Fronteras Schengen, que permite a los Estados miembros reintroducir de forma temporal controles en sus fronteras interiores cuando concurren circunstancias excepcionales.

Marlaska ha precisado además, apoyándose en el artículo 27 del citado reglamento, que la medida se aplicará exclusivamente a las conexiones aéreas y marítimas entre España e Italia. Es decir, los controles no afectarán a otras fronteras interiores del espacio Schengen, sino únicamente al tráfico directo entre ambos países.