Aviso amarillo de AEMET en Valencia y Castellón: la sensación térmica puede dispararse hasta los 42ºC y complica las condiciones para la extinción de incendios

La AEMET lanza un importante alerta para Valencia y Castellón que luchan contra unos incendios y una sensación térmica que se dispara hasta los 42ºC. Las condiciones pueden complicarse por momentos y sin duda alguna, acabarán estando marcadas por unas cifras que ponen los pelos de punta. Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos y lo estamos haciendo de tal manera que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estas zonas del país deberán prepararse para recibir una nueva ola de calor que se convertirá en la antesala de algo más. En especial, en estas jornadas en las que tendremos que ver en el cielo o en el termómetro la manera de acabar de una vez por todas con un tiempo que puede ser esencial que descubramos en primera persona. Una situación que se complica por momentos y que puede acabar generando alguna que sorpresa. Estos incendios que afectan la comunidad valenciana pueden ser más complicados de controlar o de extinguir con unas alertas que nos hacen ver que estaremos a más de 42ºC.

Valencia y Castellón lanzan este aviso amarillo de la AEMET

Este aviso amarillo de la AEMET nos hace estar muy pendientes de unas zonas del país en las que el tiempo se acaba convirtiendo en una realidad de lo más peligrosa. Con unas cifras que ponen por completo los pelos de punta, en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué pasará en esta recta final de un fin de semana en el que la situación se puede complicar por momentos, sobre todo, con unos expertos que intentarán controlar un tiempo que se va exponiendo a algunos cambios importantes en estas jornadas festivas, que se viven con preocupación.

El riesgo de incendios es uno de los más grandes de los últimos tiempos, en especial, si descubrimos que estamos ante una temporada en la que ola de calor tras ola de calor nos enfrentamos a una nueva alerta. Lo que puede pasar en estos días realmente es alarmante.

Una de las zonas que más calor espera, puede ser la que menos necesite, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una comunidad marcada por unos incendios que no dejan de llegar.

La sensación térmica puede dispararse hasta los 42ºC y complica las condiciones para la extinción de incendios

Puede dispararse hasta los 42ºC este calor intenso que vamos a vivir y que es un auténtico problema para los que luchan contra la extinción de incendios que puede ser clave en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Por la mañana, cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral, especialmente de Valencia, así como en el interior del sur de esta y poco nuboso en el resto; por la tarde aumentará a intervalos de nubes de evolución diurna en el interior y las nubes bajas del litoral se disiparán. No se descartan chubascos dispersos acompañados de tormenta en el interior por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, salvo un descenso notable de las máximas en el litoral sur de Valencia y valores significativamente altos en el interior de esta. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía y aumentando a moderado en el interior del norte de Castellón y en el sur de Alicante». Con una buena noticia que cambiará el curso del fin de semana: «Descenso notable de las temperaturas máximas en el litoral sur de Valencia y valores significativamente altos en el interior de esta».

La AEMET no duda en lanzar esta importante alerta: «En la Península se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y el Cantábrico con cielos nubosos o cubiertos y los litorales de Alborán con intervalos de nubes bajas. No obstante, la influencia de una masa de aire frío en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas. Es probable que sean fuertes, incluso localmente, pudiendo ser muy fuertes e ir con granizo y rachas de viento muy fuertes en Navarra y norte de Aragón, así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias. Probables brumas y nieblas costeras en litorales de Alborán, Galicia y Asturias que también afectarán a primeras y últimas horas a zonas de interior de estas comunidades. Calima ligera en Canarias y el sur y oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, tercio oeste y en Canarias. Ascensos en Baleares y el nordeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste, así como en Baleares. Podrán llegar a los 40 en el Guadalquivir y el Ebro. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 en el litoral mediterráneo».