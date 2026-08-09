España ha admitido formalmente ante la Comisión Europea que no podrá cumplir en su totalidad dos de sus compromisos de vivienda financiados con fondos europeos: la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y la rehabilitación de entornos residenciales. Fracaso total del Gobierno de Pedro Sánchez en un tema tan sensible como es la vivienda, el principal problema para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El reconocimiento figura en la llamada Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2025, y ha salido a la luz a raíz de una solicitud de transparencia sobre la reasignación de 1.330 millones de euros vinculados a esos programas.

La petición de acceso a la información de OKDIARIO ha tenido entrada en la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que lidera Isabel Rodríguez (PSOE).

El escrito reclamaba información «relativa a la gestión y reasignación de créditos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) durante el ejercicio presupuestario 2024». En concreto, pide los expedientes completos de las modificaciones presupuestarias que dieron de baja dos aplicaciones presupuestarias muy concretas.

1.330 millones de euros

Se trata de la partida correspondiente al «programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes» y de la partida de «programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales». Ambas estaban «dotadas conjuntamente con 1.330 millones de euros», según recoge textualmente la solicitud.

La petición de información, sin embargo, no ha sido satisfecha en su integridad por el Ministerio de Vivienda. La Dirección General de Vivienda y Suelo, tras ampliar el plazo de un mes por otro mes más adicional, aporta datos desoladores.

Tras el análisis, la Dirección General se ha limitado a señalar que la pregunta «puede contestarse con el acceso a la mencionada adenda» a través de un enlace a la web de la Unión Europea, donde figura la propuesta ya pública remitida a la Comisión.

El texto que Bruselas remitió a España el 17 de diciembre de 2025 confirma que un plan «se ha vuelto parcialmente inviable debido a la inflación», mientras que el programa de rehabilitación de entornos residenciales cae en saco roto por «limitaciones en las cadenas de suministro y dificultades técnicas imprevistas». El documento no se limita a la vivienda: en total son 85 medidas las que España reconoce que «ya no se puede completar», el coste total estimado del plan pasa a 102.575 millones, y el tramo de préstamo puesto a disposición de España se recorta de los 83.160 millones originales a 22.705. Curiosamente, a pesar de estos recortes, la contribución global del plan a los objetivos climáticos apenas baja del 40% al 37%, y la Comisión sigue calificando el plan modificado como conforme «en gran medida» con los criterios de evaluación del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Metas no alcanzables

El reconocimiento se produce en un contexto de dudas sobre la ejecución del capítulo de vivienda del PRTR, uno de los componentes del plan español financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea desde que España empezó a movilizar esos fondos.

La resolución, firmada electrónicamente por la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval Tormo, no ha dejado ningún resquicio para conocer el razonamiento interno que llevó al departamento a asumir ese incumplimiento parcial ante Bruselas.

La reasignación de fondos, además, guarda relación con la prórroga presupuestaria de 2024, año en el que España no llegó a aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y en el que rigió, por tanto, la Ley de Presupuestos de 2023, que sigue actualmente en vigor en 2026.

El PRTR articula desde hace varios ejercicios la llegada a España de las ayudas europeas surgidas tras la pandemia, con la vivienda como uno de sus ejes de inversión más visibles, a través de programas de rehabilitación energética y de ampliación del parque de alquiler social.

La Adenda de Simplificación aprobada en diciembre de 2025 ha reformulado varios hitos del plan original, y el reconocimiento sobre estos dos programas de vivienda es, según se deduce de la propia solicitud, uno de los ajustes introducidos en ese proceso.

De momento, los 1.330 millones que iban a construir viviendas han terminado convertidos en una frase, escrita de cara a Bruselas, sobre lo que ya no se va a construir.