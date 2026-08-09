Miguel Bernad: «Hemos denunciado a Sánchez por Ceuta y el lunes denunciaremos a la directora del CNI»

Miguel Bernad desvela que Manos Limpias, el sindicato que él preside, se querellará este lunes contra la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la invasión de Ceuta. Del mismo modo, que ya lo ha hecho contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Manos Limpias, como ya adelantó OKDIARIO, también ha presentado una denuncia a la Comisión Europea por este mismo asunto, «para que se exijan responsabilidades penales al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, que lleva la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y al ministro del Interior, Grande Marlaska».

PREGUNTA.- Manos Limpias presentó una denuncia ante la Comisión Europea solo unas horas después de producirse la invasión de Ceuta. Sobre esta cuestión, quiero hacerle dos preguntas. Una, ¿cuál fue el objeto de esa iniciativa? Y otra, ¿tiene previsto adoptar o ha adoptado ya Manos Limpias otras medidas similares ante otras administraciones o instancias judiciales por esta misma cuestión?

RESPUESTA.- A las 48 horas de esa invasión, ya nos dirigimos a la Unión Europea, que ya está tramitando la denuncia de Manos Limpias, responsabilizando al Gobierno de España, porque la invasión no solamente afecta o ha afectado a una parte importante del territorio español, sino también, de alguna manera, a la Unión Europea.

Nos dirigimos a la Comisión en el sentido de que se exigieran, por parte de la Unión Europea, responsabilidades penales al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, que lleva la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y al ministro del Interior, Grande Marlaska.

Ya hemos tenido respuesta de la Comisión Europea. Ya se está tramitando esta denuncia en España desde hace 48 horas. Espero que la próxima semana la Comisión Europea emita un primer informe, que estimamos sea determinante para exigir responsabilidades al Gobierno de España.

Hay que tener en cuenta que esa invasión, de la cual sí tenía conocimiento el CNI. No me vale la gran falsedad de Marlaska diciendo que no había ningún informe ni se conocía ningún informe del CNI. El CNI alertó varias veces de lo que se iba a producir. ¿Qué pasó? Que el CNI informa a la ministra Margarita Robles. Ella informa a Grande-Marlaska y ambos informan al presidente del Gobierno.

¿Por qué no se actuó? Ahí está la clave. Esto encaja perfectamente en el artículo 10 del Código Penal (CP), en el artículo 428 y en el capítulo referente a los atentados a la independencia y a la soberanía de un Estado. Por tanto, eso ya lo tiene la Comisión Europea.

Además, 24 horas después, nos dirigimos en una denuncia al Tribunal Supremo, porque son los tres aforados, el presidente, Margarita Robles y Grande Marlaska, diciendo que o el CNI no se había enterado, en cuyo caso hay que exigir responsabilidades a su directora, pero nadie se cree que no se hubiera enterado.

El CNI ya ha emitido varios informes diciendo que se alertó. Ahora, se plantea un conflicto entre el ministro Grande Marlaska, que ha declarado reiteradamente que no tenía noticia. Vamos a presentar el lunes una querella contra la directora del CNI, donde tendrá que ir de testigo Grande Marlaska.

Es tan evidente la responsabilidad penal del presidente del gobierno, de Grande Marlaska y de Margarita Robles en esta invasión, porque si se les había alertado, tenían que haber adoptado dos soluciones. Haber cogido el presidente del Gobierno, haber llamado a Zarzuela y decirle al Rey: Llame usted al Rey de Marruecos, que esto no lo vamos a consentir, vía diplomática. No lo hicieron. Y luego, la otra vía: prevenir ante una invasión, con todo el dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que esa invasión no se hubiera producido.

Yo creo que esto puede suponer, a pesar de que el presidente del gobierno está parapetado en que va a agotar la legislatura e incluso luego va a continuar, puede ser el final, si verdaderamente el Supremo admite la denuncia y si verdaderamente la Comisión Europea exige responsabilidades, de Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué opinión le merece que, en plena invasión de Ceuta, el presidente del Gobierno de España esté de vacaciones en La Mareta?

R.- Eso no tiene nombre. Pero, claro. ¿Qué podemos esperar de un psicópata? Un elemento que está ya únicamente rodeado de su camarilla. Y la irresponsabilidad es total. Nosotros, justamente, cuando se produce la invasión, a las 24 horas, habíamos pedido, directamente al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, la retirada del embajador en Rabat y la expulsión inmediata de la embajadora de Marruecos en Madrid. La respuesta: el silencio más absoluto.

Incluso, habíamos pedido la creación de un gabinete de crisis. Creo que hace unas horas se ha convocado, pero no para que vengan aquí, a Madrid, a la Moncloa, sino desde La Mareta. Ahí, él, con una videoconferencia y con tres o cuatro ministros, ha convocado un gabinete de crisis, que no sirve absolutamente para nada.