Manos Limpias denuncia al Gobierno de Pedro Sánchez por «no impedir la invasión» de inmigrantes en Ceuta

El sindicato Manos Limpias ha denunciado al Gobierno de España y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por imprudencia muy grave por no impedir la «invasión» de miles de emigrantes a la ciudad española de Ceuta. Manos Limpias interpondrá esta nueva queja después de que se haya producido una «gravísima situación que afecta a toda la Unión Europea» y «la Guardia Civil se ha visto desbordada ante la avalancha y no ha podido actuar», después de que hasta 60.000 marroquíes hayan asaltado Ceuta en 10 días.

Según el escrito presentado por el sindicato liderado por Miguel Bernad, «se deben exigir las correspondientes exigencias al Gobierno de España en una situación de emergencia nacional, que a su vez supone una emergencia europea». Además, solicitan a la Comisión que exija las responsabilidades pertinentes al Gobierno de España y que la Unión Europea declare la situación de emergencia europea ante la ofensiva de Marruecos.

Ceuta vive una profunda crisis de inmigración ilegal procedente de Marruecos y Argelia después de que más de 49.000 personas hayan cruzado la frontera a España a nado.

El jueves fue el día en que se produjo la avalancha: decenas de miles de personas accedieron a la ciudad autónoma a nado y también caminando junto al espigón que separa Ceuta de Marruecos. Según la televisión marroquí, 30.000 inmigrantes ya habrían entrado en España a través de este punto fronterizo en apenas 24 horas, una cifra que ilustra la magnitud histórica de lo ocurrido.

Con el objetivo de evitar que la situación se repita este viernes, el Ejército ha mantenido sus tanques desplegados en el acceso a Ceuta desde el espigón, impidiendo que los recién llegados se dispersen por la ciudad y redirigiéndolos hacia el Polígono del Tarajal, una zona industrial repleta de naves donde se concentra ya a buena parte de los inmigrantes.

España saldría del Schengen

Debido a la llegada masiva de inmigrantes, varios países de la Unión Europea han pedido que España salga del espacio Schengen, que permite la libre circulación en los países de la UE. La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado este viernes esta propuesta, después de que hasta 49.000 marroquíes hayan asaltado Ceuta. Una decisión que desde Italia, su primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está estudiando.

Rantanen ha criticado en una publicación de ‘X’ la falta de capacidad de España a la hora de proteger las fronteras del país frente a la ofensiva de inmigración ilegal protagonizada por Marruecos: «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen».