Las persianas para ventanas ya han pasado de moda: IKEA vende un atractivo accesorio por menos de 40 euros

Las persianas están presentes en prácticamente todas las casas de España. Son funcionales tanto en invierno como en verano, pero en muchos casos se han quedado algo anticuadas o de hecho, cambiarlas puede llegar a ser algo caro. Por ello muchas son las personas que en los últimos tiempos prefieren opciones más simples, que no den tanto trabajo a la hora de instalarlas y que encajen mejor con el estilo de la vivienda. No es que las persianas vayan a desaparecer de golpe, pero sí se nota que cada vez más gente busca alternativas que hagan lo mismo sin complicarse demasiado y una de ellas la tenemos en IKEA.

El gigante sueco vuelve a apostar por uno de sus productos más prácticos: los estores enrollables. Una opción que, sin hacer ruido, se está colando en cada vez más hogares por su facilidad de uso y su diseño limpio. No requieren grandes instalaciones ni mecanismos complejos, y eso es precisamente parte de su éxito. Además, el precio juega un papel importante ya que por menos de 40 euros, se puede cambiar completamente la forma en la que entra la luz en una habitación, algo que hace que este tipo de soluciones resulten cada vez más atractivas frente a las persianas tradicionales.

IKEA vende el estor de moda por menos de 40 euros

El producto en cuestión es el estor enrollable FRIDANS, una de las opciones más conocidas dentro del catálogo de IKEA. A simple vista puede parecer un estor más, pero lo cierto es que reúne varias características que explican por qué está ganando terreno frente a las persianas de toda la vida.

Lo primero que destaca es su diseño limpio y discreto que encaja fácilmente en cualquier tipo de habitación, desde dormitorios hasta salones. No tiene lamas, ni cajones, ni mecanismos visibles como en una persiana tradicional. Todo queda mucho más integrado en el espacio. Además, se trata de un estor opaco, lo que significa que bloquea completamente la entrada de luz. Esto es especialmente útil en dormitorios o en estancias donde se busca oscuridad total, ya sea para descansar mejor o para evitar reflejos en pantallas.

Más fácil de instalar y sin complicaciones

Uno de los grandes cambios frente a las persianas está en la instalación. Mientras que una persiana tradicional suele requerir obra o al menos una instalación más compleja, este tipo de estores se pueden colocar de forma mucho más sencilla.

Además, el modelo FRIDANS se puede montar tanto dentro del hueco de la ventana como en la pared o el techo, lo que da bastante flexibilidad. Y en el caso de que no quepa en el hueco que tienes de ventana, se puede cortar para adaptarlo al ancho exacto que se necesita, algo que facilita todavía más su uso en distintos tipos de ventanas. Otro detalle importante es que no lleva cuerdas. Esto no solo simplifica el diseño, también mejora la seguridad, especialmente en hogares con niños. El sistema de varilla permite subir y bajar el estor de forma cómoda, sin mecanismos complicados.

Bloquea la luz y mejora el aislamiento

Más allá del diseño, este tipo de estores cumple una función muy concreta que es controlar la luz. El tejido opaco evita que entre claridad del exterior, lo que permite oscurecer completamente una habitación incluso durante el día. Esto tiene un impacto directo en el descanso, pero también en el confort general de la vivienda. Además de bloquear la luz, el estor ayuda a reducir el calor en verano y a evitar la pérdida de temperatura en invierno, algo que muchas veces se pasa por alto. Para que funcione correctamente, eso sí, es recomendable instalarlo lo más cerca posible de la ventana o dentro del propio hueco. De esta forma se evitan pequeñas entradas de luz por los lados.

Un cambio de tendencia en las ventanas

El hecho de que cada vez se vean más estores en lugar de persianas no es casual. Responde a un cambio en la forma de entender el hogar. Se buscan soluciones más sencillas, más limpias visualmente y que no requieran grandes instalaciones.

En ese sentido, productos como este encajan bastante bien. No sustituyen completamente a las persianas en todos los casos, pero sí ofrecen una alternativa real para muchas viviendas, especialmente en interiores o reformas. De este modo, y por sólo 39,99 euros, se puede cambiar por completo la estética de una ventana y mejorar el control de la luz sin necesidad de obras. Y eso, en un momento en el que cada vez se valora más la practicidad, explica por qué este tipo de soluciones están ganando tanto terreno.