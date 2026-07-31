Morante de la Puebla sufre una cogida durante la corrida nocturna de Palma

El torero Morante de la Puebla ha sido atendido en la enfermería de la plaza de toros de Palma este jueves, tras herirse una mano al entrar a matar, en una corrida mixta celebrada en el coliseo balear.

El diestro sevillano se ha lesionado al ser volteado cuando entraba a matar a su segundo toro, el quinto de la tarde en el Coliseo Balear.

Morante de la Puebla ha compartido cartel esta noche en Palma con Diego Ventura y Sebastián Castella, en una corrida mixta con toros de Ángel Sánchez y Sánchez y de Juan Pedro Domecq, organizada por Funtausa.

La plaza de Palma acogerá en pocos días otro festejo, con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey, que se enfrentarán el 6 de agosto a toros de Núñez del Cuvillo.

La presencia de Morante de la Puebla no es habitual en Palma, por lo que la participación del diestro ha generado mucha expectativa entre los aficionados, sobre todo en una plaza donde el público suele responder cuando hay intención artística y personalidad en el ruedo.

A su lado han estado Diego Ventura, que asegura ritmo y espectáculo desde el inicio, y Sebastián Castella, que aporta una base más sólida y reconocible.

El Coliseo Balear no funciona como otras plazas del circuito. Ni por ubicación, ni por calendario, ni por el tipo de público que reúne. Palma en verano no es una plaza al uso y eso se nota, ya que en los tendidos se puede ver al aficionado clásico con el visitante ocasional, el que acude por tradición y el que entra por curiosidad. Esa mezcla genera un ambiente menos rígido, más abierto.

Además, no podemos olvidar que la corrida, al ser nocturna, acentúa todavía más esa sensación de ser algo especial. La luz artificial, la temperatura más suave y un ritmo más pausado hacen de ésta una experiencia distinta y por eso mantiene su atractivo año tras año.