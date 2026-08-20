Gabriel Escarrer recibe la distinción de Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por su contribución al turismo

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha sido distinguido por el rey Carlos III del Reino Unido como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a las relaciones entre España y Reino Unido en el ámbito turístico.

La distinción, comunicada por la Embajada Británica en España, pone especialmente en valor los servicios prestados por Escarrer a los ciudadanos británicos que visitan España y su impulso a iniciativas destinadas a mejorar la seguridad y promover un turismo más responsable en destinos como Baleares, uno de los principales puntos de llegada de visitantes británicos.

Entre las iniciativas destacadas figura su apoyo a la campaña del Gobierno británico Stick With Your Mates, orientada a reforzar la seguridad de los jóvenes británicos que viajan a las islas. La Embajada también subraya su apuesta por la colaboración entre las administraciones públicas y el sector turístico.

Más de 25 años de Meliá en Reino Unido

El reconocimiento también tiene en cuenta la contribución de Escarrer y de Meliá Hotels International a la economía británica. La cadena hotelera mallorquina acumula más de 25 años de actividad en Reino Unido, periodo durante el que ha invertido más de 400 millones de libras esterlinas y ha contribuido a generar miles de puestos de trabajo.

El embajador británico en España, Alex Ellis, ha destacado el papel de Escarrer en la mejora de la seguridad de los visitantes británicos y en el estrechamiento de los vínculos entre ambos países.

«Gabriel Escarrer ha demostrado un compromiso extraordinario con la seguridad de los ciudadanos británicos que visitan España y con el fortalecimiento de los lazos entre nuestros dos países», ha señalado Ellis. El embajador ha añadido que su liderazgo ha contribuido a que destinos como Baleares sean «lugares más seguros para millones de visitantes».

Escarrer: «Es un enorme honor que acepto con humildad»

Por su parte, Gabriel Escarrer ha asegurado que recibir esta distinción «es un enorme honor que acepto con profundo agradecimiento y humildad. El Reino Unido ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el crecimiento de Meliá Hotels International y personalmente siento un afecto muy especial por este país y por sus ciudadanos, cuya confianza nos ha acompañado durante décadas».

Finalmente, ha añadido que este reconocimiento «es un reflejo de la relación de respeto y admiración que hemos construido a lo largo de los años y supone un estímulo para continuar fortaleciendo nuestros vínculos».