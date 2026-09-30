Parece el mar Muerto pero está en Aragón: el paraje de aguas saladas con propiedades medicinales perfecto para desconectar el puente de octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que el lunes 12 de octubre será festivo nacional en las 17 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de España. El hecho de que este año la festividad caiga en lunes permitirá disfrutar de un puente de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, y muchos aprovecharán para hacer una escapada. Pues bien, entre las opciones destaca El Salinar de Naval, en pleno corazón natural de la comarca de Somontano de Barbastro, en Huesca, es un destino que merece mucho la pena.

El municipio de Naval, de menos de 300 habitantes, alberga cinco piscinas de sal en las que es posible flotar sin hundirse y sin hacer ningún esfuerzo. Conocidas como el «mar Muerto de Aragón», sus aguas tienen propiedades minero-medicinales, y se recomiendan para personas con psoriasis, acné u otras afecciones dermatológicas. Además, ayudan a combatir el estrés y los problemas de insomnio. Según los expertos, después de bañarse en las piscinas, hay que dejar que la piel se seque al aire y, después, retirar los restos de sal con una toalla (sin frotar).

El Salinar de Naval, un enclave único en Aragón

«En nuestras instalaciones puedes disfrutar de unos baños terapéuticos únicos en aguas catalogadas como minero-medicinales, donde además flotarás sin el menor esfuerzo debido a la alta salinidad de las aguas que brotan de nuestros manantiales. Los baños terapéuticos de sal son una práctica ancestral con múltiples beneficios para la salud. En lugares como el Salinar de Naval, los baños de sal ofrecen propiedades rejuvenecedoras y relajantes. Las altas concentraciones de sal en el agua benefician la piel y la mente, mejorando condiciones dermatológicas, respiratorias, circulatorias y musculares. Sumergirse en piscinas salinas proporciona una experiencia terapéutica única y beneficiosa para la salud y el bienestar».

El Salinar de Naval es un balneario al aire libre formado por cinco piscinas de sal de diferentes tamaños y profundidades. Sus aguas están declaradas minero-medicinales por el Ministerio de Industria y están indicadas para el tratamiento de determinadas afecciones cutáneas, así como para aliviar dolores musculares y articulares. Con una concentración de sal siete veces superior a la del mar y similar a la del mar Muerto, este espacio ofrece una experiencia singular en plena naturaleza.

Además de disfrutar de sus piscinas, es posible concertar visitas guiadas a la salinera y adquirir productos elaborados a partir de la sal. El recinto también cuenta con diferentes propuestas de masajes y tratamientos de bienestar. El Salinar fue declarado centro de aguas minero-medicinales por el Ministerio de Industria en 2010, consolidándose como un espacio dedicado tanto al descanso como al aprovechamiento de las propiedades de sus aguas.

Masajes

El Salinar de Naval también ofrece diferentes tratamientos de bienestar pensados para completar la experiencia. Todos los masajes requieren reserva previa y están realizados por profesionales de las terapias manuales.

Entre las opciones se encuentra el masaje relajante, pensado para liberar tensiones y favorecer la calma, con sesiones de 30, 60 y 90 minutos por 35, 60 y 85 euros, respectivamente. El masaje descontracturante, terapéutico y deportivo mantienen las mismas tarifas y están orientados a aliviar la sobrecarga muscular, adaptar el tratamiento a las necesidades del cuerpo o favorecer la recuperación tras el ejercicio.

También se puede elegir un masaje craneofacial, centrado en cabeza, rostro, cuello y zona cervical, o una sesión de reflexología podal de 45 minutos por 45 euros. Para quienes buscan una experiencia diferente, el masaje tailandés combina presiones, movilizaciones y estiramientos, con precios de 70 euros por 60 minutos y 100 euros por 90.

Por último, el masaje AromaExperience incorpora una selección de diez aceites esenciales y ofrece sesiones de 60 minutos por 70 euros o de 90 minutos por 100 euros.

Naval: lugares de interés

La localidad de Naval se encuentra a los pies de la Sierra de Arbe, en uno de los paisajes naturales más destacados del Somontano, a unos 30 kilómetros de Barbastro. La villa creció al abrigo de un antiguo castillo, cuyos restos todavía se pueden contemplar junto a la colegiata de Santa María, construida en el siglo XVI en estilo gótico tardío.

Naval mantiene además su tradición alfarera, de origen medieval y morisco. Para conocerla, se pueden visitar los talleres de los artesanos y el Centro de la Alfarería, instalado en el antiguo alfar de Casa Palomera. La sal también desempeñó durante siglos un papel fundamental en la economía local. El salinar de La Rolda es uno de los antiguos espacios creados para aprovechar los manantiales salinos.

Entre los lugares de interés también se encuentran la ermita de los Dolores, del siglo XVIII, situada en el monte de Santa Cruz y con vistas panorámicas, y la ermita de Santa Quiteria, del siglo XVI, ubicada junto al Castillo de Piedra Pisada y reformada posteriormente.

En definitiva, el Salinar de Naval ofrece una escapada diferente, en la que naturaleza, tradición y bienestar se encuentran en un mismo destino.