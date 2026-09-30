Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy con las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
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Llegamos al último día del mes de septiembre con novedades para los conductores, después de que el Gobierno haya aprobado una nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del mes octubre que empieza mañana. De todos modos, y viendo que tal vez mañana los precios serán algo más económicos mañana, sigue siendo importante saber dónde repostamos hoy 30 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía y de ciudades como Sevilla, Cádiz o Córdoba, a partir de los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas para repostar hoy son estas:
Gasolina 95
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.728 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.728 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.760 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.829 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.927 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.969 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.776 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.809 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.819 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.819 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.839 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.839 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.950 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.959 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 2.029 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.069 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.787 €/l.
- Rojo. San José del Valle. Cañada Briole, 1. Precio: 1.800 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial, 9. Precio: 1.807 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.819 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.819 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.778 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.809 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.819 €/l.
- Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.819 €/l.
- Petromarkt. Benalmádena. Calle Sidra, 4. Precio: 1.819 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.829 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.969 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.969 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.009 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 2.009 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.029 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 2.037 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.812 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.794 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.799 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.899 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.945 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.979 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.980 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.995 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.799 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.809 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.809 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.809 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.765 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.778 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.779 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.788 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.879 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.929 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.929 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.949 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor-Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.786 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.791 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Con estos resultados ya sabemos dónde repostar en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta de otra ciudad, o en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta viendo además todo en un mapa como este que te dejamos, a modo de ejemplo, de Cádiz: