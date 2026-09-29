El Gobierno aprueba un decretazo que obliga a los propietarios a firmar alquileres indefinidos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda. Uno de ellos incluye las peticiones más intervencionistas de los movimientos que protestan en la madrileña Puerta del Sol contra la política habitacional del Ejecutivo. Entre las medidas de este texto está un acuerdo para la «renovación automática de los alquileres», es decir, forzar a los caseros a firmar alquileres indefinidos.

El Gobierno del PSOE y Sumar ha aprobado dos decretos sobre vivienda. Uno para las medidas que podrá sacar adelante el Gobierno con el apoyo de los partidos conservadores que sostienen a Sánchez en La Moncloa, PNV y Junts. El otro incluye medidas exigidas por el Sindicato de Inquilinas y, previsiblemente, va más allá de lo que podrá convalidarse en la Cámara Baja.

El primer decreto incluye una «protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030», tal y como han detallado fuentes del Ejecutivo. Además, se propone una «regulación de alquiler de temporada y habitaciones» y «la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028».

Asimismo, ese primer texto que el Gobierno espera aprobar con sus socios de investidura introduce una «prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028», indican desde La Moncloa.

Por otro lado, se ha aprobado un segundo decreto, en el que se ha incluido una medida que, a ojos del Ejecutivo, puede no suscitar tantos consensos entre los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Sánchez. Esa segunda norma incluye «un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto».

Fuentes del Gobierno confirman que el Ejecutivo ha «solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos». Argumentan esta premura en «la importancia de estas medidas».

Retraso en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros de este martes se ha retrasado una hora en plena negociación por el decreto de vivienda que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar ha aprobado espoleado por el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, que ha desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Los ministros de Sumar retrasaron el inicio de la reunión para forzar a sus colegas del PSOE a firmar las medidas que pide el Sindicato de Inquilinas, la entidad que organiza la acampada en Sol. Finalmente, el acuerdo ha sido la aprobación de dos decretos.