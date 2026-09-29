OKDIARIO desvela las primeras imágenes de Daniel Sancho cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani en Tailandia

OKDIARIO publica en exclusiva las primeras imágenes de Daniel Sancho en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, en el sur de Tailandia, donde cumple cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Son unas de las imágenes más buscadas desde que el español fue condenado el 29 de agosto de 2024. Fueron grabadas en enero de este año y muestran a un hombre muy distinto al que se sentó en el banquillo del Tribunal Provincial de Samui.

El paso de la prisión de Koh Samui a la cárcel de Surat Thani le ha pasado factura. En las imágenes aparece con el pelo muy corto y las entradas marcadas, barba de varios días y el rostro endurecido. Viste una camiseta azul claro de cuello de pico, la prenda de los internos. Habla por el auricular de un teléfono de cable, con la boca muy abierta, en plena conversación, y gesticula mucho como si fuera consciente de que le están grabando.

Surat Thani no se parece a la cárcel de Samui. Es un centro de máxima seguridad, con un régimen más duro y muchos más internos. La escena transcurre en el locutorio de la prisión: paredes pintadas de granate y blanco, luz fría de fluorescente y, al fondo, una hilera de sillas de plástico azul. La imagen muestra por primera vez al asesino confeso de Edwin Arrieta entre rejas.

El Tribunal Provincial de Samui condenó a Sancho en primera instancia el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta en un hotel de la isla de Phangan, el 2 de agosto de 2023. Más de dos años después, las imágenes que hoy publica OKDIARIO muestran cómo cumple esa condena.

El mensaje críptico

En la grabación, Sancho lanza a su interlocutor una reflexión que admite varias lecturas: «Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez personas te dirán que sí. Ahora bien, si les preguntas si existe Dios, el mismo 90% dudará al responder».

La frase da lugar a muchas interpretaciones, pero quizá la más lógica sería pensar que, según la visión del descuartizador español, la gente cree con facilidad en el mal, en «el diablo» que sería él, y duda del bien, de su posible inocencia o de que el crimen fuera un accidente, como sostiene su defensa. Sancho no aclara a qué se refiere.

La apelación, desestimada

Las imágenes salen a la luz después de que la justicia tailandesa cerrara el pasado viernes la puerta a la principal esperanza de su defensa. El Tribunal de Apelación de la Región 8 de Tailandia ha confirmado íntegramente la sentencia de primera instancia y mantiene la cadena perpetua.

La defensa había solicitado una nueva vista o la repetición del juicio para poder convocar nuevos testigos. La respuesta ha sido negativa. El tribunal desestimó los recursos contrapuestos de la familia de la víctima, que pedía elevar el castigo a la pena de muerte, y de la defensa, que reclamaba un nuevo juicio.

El fallo mantiene la condena por asesinato premeditado y por los delitos de ocultación y descuartizamiento del cadáver y destrucción del pasaporte de la víctima. También conserva la indemnización de 4,42 millones de baht (115.000 euros) para los padres de Arrieta. Los magistrados subrayan la premeditación: si Sancho no hubiera querido acabar con la vida de la víctima, podría haberla llevado a un hospital o pedido ayuda al personal del hotel.

La batalla judicial no ha terminado. Su abogado, Marcos García Montes, ha confirmado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo tailandés y que preparan también un recurso ante el Constitucional y una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.