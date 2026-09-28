Es oficial: Cataluña pagará hasta 70 euros por cada jabalí abatido para reforzar la prevención de la peste porcina africana

La Generalitat de Cataluña ha abierto una convocatoria de ayudas que contempla pagos de hasta 70 euros por ejemplar de jabalí capturado en las zonas afectadas por la peste porcina africana (PPA) y fuera de ellas, la cantidad se reduce a 35 euros. El presupuesto que se maneja para poner en marcha la convocatoria es 2,2 millones de euros con el fin mantener las capturas y facilitar también la salida de la carne procedente de estos animales.

El momento no es casual ya que el brote detectado en noviembre de 2025 en Bellaterra devolvió la peste porcina africana a España después de más de tres décadas y obligó a aplicar restricciones en parte del territorio. El jabalí, además, ya era un problema antes de que apareciera la enfermedad. Su elevada población provoca daños en explotaciones agrícolas, accidentes de tráfico y conflictos cada vez más habituales en lugares próximos a zonas urbanas. Ahora, el riesgo sanitario ha añadido otra razón para tratar de reducir su número.

Hasta 70 euros por cada jabalí capturado en las zonas afectadas

Buena parte del dinero que se ha presupuestado va a ir directamente a las capturas. En concreto, 1,56 millones de euros se destinan a esta finalidad, aunque no todos los animales tendrán la misma compensación. Por un jabalí procedente de las zonas afectadas por la PPA se podrán recibir 70 euros. En el resto de Cataluña serán 35 euros.

Pero abatir al animal es sólo una parte del proceso. Una vez realizada la captura hay que trasladarlo y, cuando corresponda, acondicionarlo para que pueda entrar en el circuito alimentario. Por este motivo, la convocatoria contempla que se van a abonar cinco euros por cada ejemplar llevado hasta un punto logístico o un establecimiento autorizado y otros 10 euros por pieza a los responsables de los centros que la reciban y preparen. Para el transporte se han previsto 140.000 euros y para el acondicionamiento de los animales, otros 138.000. A esto se añaden 42.000 euros para hacerse cargo de los residuos SANDACH generados durante el proceso.

La intención es que el incentivo no se quede únicamente en aumentar el número de capturas. La propia convocatoria vincula las ayudas con la reducción de la abundancia de jabalíes y con la prevención de enfermedades que puedan afectar a otros animales. También busca que las piezas que puedan aprovecharse lleguen a los canales habilitados para su comercialización.

La peste porcina africana cambia el escenario

El control de los jabalíes lleva años siendo un quebradero de cabeza en Cataluña, pero la PPA ha cambiado las prioridades. El brote localizado en Bellaterra supuso la reaparición de una enfermedad que llevaba más de treinta años sin detectarse en España. A partir de ese momento se establecieron restricciones sanitarias y medidas de vigilancia en las áreas afectadas. En ese contexto, mantener las capturas resulta especialmente importante. El problema es que las propias limitaciones sanitarias también han condicionado el trabajo de las sociedades de cazadores, que desempeñan una parte importante del control de la especie.

La presión sobre la población de jabalíes tampoco responde únicamente a la PPA. Allí donde estos animales son especialmente abundantes, los daños pueden verse en los cultivos y también en las carreteras. Los accidentes provocados por animales que atraviesan la calzada son uno de los problemas asociados a su expansión. A esto se suma su presencia cada vez más visible en entornos próximos a municipios y ciudades.

Las sociedades de cazadores también tendrán ayudas

Una de las novedades de esta convocatoria está precisamente pensada para las asociaciones y sociedades de cazadores sin ánimo de lucro afectadas por las restricciones sanitarias. Para ellas se reservan 320.000 euros. Cada beneficiario podrá recibir hasta 10.000 euros y las ayudas podrán cubrir el 100 % de determinados gastos considerados subvencionables. Aquí entran cuestiones bastante cotidianas para estas entidades, desde el alquiler de sus locales y los suministros hasta los gastos veterinarios de los perros de caza.

La convocatoria está abierta asimismo a titulares de terrenos cinegéticos y gestores de puntos logísticos de carne de caza. El plazo termina el próximo 29 de septiembre de 2026. La medida busca evitar una situación complicada: que precisamente cuando se necesita reducir la densidad de jabalíes, las asociaciones encargadas habitualmente de buena parte de las capturas tengan más dificultades para continuar con su actividad.

Más dinero que en 2025 para controlar los jabalíes

La cuantía destinada este año aumenta de forma notable frente a la convocatoria anterior. En 2025 las ayudas concedidas ascendieron a 1,07 millones de euros. Ahora se movilizan 2,2 millones en un escenario marcado, además, por las medidas adoptadas frente a la peste porcina africana. Y las cifras del año pasado permiten entender el volumen de animales del que se está hablando. Según la línea de ayuda, las solicitudes llegaron a recoger 30.544, 36.264 y hasta 37.131 jabalíes. No son cantidades menores y explican por qué las sociedades de cazadores tienen tanto peso en el control de la especie.