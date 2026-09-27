Sánchez, que gobierna desde 2018, culpa al PP de la crisis en vivienda y anuncia ahora un nuevo decreto: «Trabajamos contrarreloj»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado al PP de la crisis de vivienda en medio de la ola de protestas que han desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol. En su lugar, ha anunciado que están «trabajando contrarreloj» para aprobar un nuevo decreto de vivienda este martes en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado en un acto por la presentación de candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Getafe.

«Maricarmen, tengo un mensaje para ti», ha espetado el también secretario general del PSOE. El líder socialista ha asegurado que «el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto-ley sobre vivienda». «Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento», ha pedido. Y ha instado a hacerlo «por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda».

El presidente ha puesto el dedo acusador sobre los partidos de la oposición a los que ha acusado de votar «en contra de la ley de vivienda». «Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie», ha ironizado el jefe del Gobierno.

Sánchez le ha afeado al PP que no se reúna con «alcaldes y alcaldesas socialistas de Madrid para aplicar la ley de vivienda» para aplicar las «zonas tensionadas y congelar los precios del alquiler» en esas áreas. Un real decreto ley que, según el presidente, «hubiera impedido que Mari Carmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda».

Además, el líder socialista ha aludido al vídeo que este sábado publicó Maricarmen en el que pidió al Gobierno que aprobase «un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas que sufren también la crisis de la vivienda».

Sánchez ha aclarado que «no es una cuestión de ideología» sino que «es una cuestión de humanidad». «Es la gran diferencia entre esos que viven en la élite ahí arriba y aquellos que pisan la calle y están a pie de obra, como los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad de Madrid del PSOE», ha recalcado.

Amenaza de Sumar

El presidente del Gobierno ha cogido el guante de Sumar, que este sábado amenazó a los titulares de cartera del PSOE, mayoritarios en el Consejo de Ministros que se reúne todos los martes, con no sentarse en la próxima reunión. «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», trasladó el partido fundado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, a través de un comunicado de las formaciones que forman la coalición de extrema izquierda.

No sería la primera vez que el partido magenta protagonizase una bronca similar. El pasado mes de marzo, Sumar amenazó primero con no aprobar el paquete de medidas contra la crisis causada por la guerra de Irán si no se incluían en el decreto las medidas de la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas de control de los márgenes empresariales. En aquel caso, el Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 09:30 horas, pero finalmente ha arrancado a las 11:30 horas.

La voluntad del partido fundado por Yolanda Díaz era que el próximo Consejo de Ministros aprobase un paquete de medidas efectivas «frente a la crisis de la vivienda». Entre las medidas que enumera están «la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de MariCarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler».