Sumar ha amenazado al PSOE con no acudir al Consejo de Ministros del próximo martes si no se aprueba el decreto antidesahucios. «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», ha trasladado el partido fundado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, a través de un comunicado de las formaciones que forman la coalición de extrema izquierda.

El partido magenta ya protagonizó una bronca el pasado mes de marzo con el partido de Sánchez. En aquella reunión de titulares de cartera, Sumar amenazó primero con no aprobar el paquete de medidas contra la crisis causada por la guerra de Irán si no se incluían en el decreto las medidas de la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas de control de los márgenes empresariales. En aquel caso, el Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 09:30 horas, pero finalmente ha arrancado a las 11:30 horas.

Los ministros de la formación de extrema izquierda aluden al desahucio del pasado miércoles de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. Concretamente, ponen de relieve «la respuesta de la sociedad civil» que señaló «el gran problema que atraviesa nuestro país: la vivienda».

Sumar dice que el «objetivo» es «no vivir pendiente de que le renueven el contrato del alquiler» ni de «quedarse en la calle»: «Que las casas sean para vivir y no para especular».

Los partidos que conforman la coalición recuerdan que hace seis meses sus ministros «tuvieron que negarse a entrar en el Consejo de Ministros para que los ministros del PSOE aceptasen aprobar el decreto que prorrogaba los alquileres». «Justo la semana pasada llevamos una ley al Congreso para prohibir la compra de vivienda por fondos buitre en la que el PSOE se abstuvo», lamentan.

Contra PP y Vox

El partido de extrema izquierda culpa de la falta de soluciones a los partidos conservadores: «Han tumbado en reiteradas ocasiones el escudo antidesahucios, han votado contra cualquier medida que prohíba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos».

El escrito difundido por Sumar carga contra el PP, contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y contra Vox, a quien acusa de tener como «prioridad» a «los fondos buitre y no sus compatriotas a los que desahucian».

También critica al PSOE: «No se puede poner más de perfil». «Este acuerdo es responsabilidad del Gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato», recalcan desde la formación fundada por la ministra de Trabajo.

Por eso, desde Sumar dicen que el próximo Consejo de Ministros del martes «tiene que aprobar» un paquete de medidas efectivas «frente a la crisis de la vivienda». Entres las medidas que enumera está «la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de MariCarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler».

En ese sentido, aseguran que están dispuestos a hacer «lo que sea necesario» para aprobar el decreto «ya» tanto «a nivel político como institucional». «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», amenazan las fuerzas que componen la coalición.