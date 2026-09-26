Los fontaneros profesionales están de acuerdo: «Muchas personas no tienen ni idea de dónde está la llave de paso del agua en su casa, y es algo fundamental si hay una fuga»

A veces lo que más nos preocupa en casa es tener humedades y hay trucos contra ellas. Sin embargo, hay problemas que parecen menores y se nos pueden complicar más. Por ejemplo, una tubería rota, un latiguillo desprendido o una lavadora en mal estado. Los fontaneros avisan de que algo tan básico puede hacer un destrozo enorme.

Antes de empezar a secar el suelo o llamar al fontanero, deberíamos correr a la llave de paso para cortar el agua y evitar que el problema vaya a más. ¿Pero crees que tú y todas las personas (los hijos también) que viven contigo saben dónde está?

El consejo de los fontaneros es que averigües dónde está en tu casa e informes a todos por si algún día hay necesidad de cerrarla. Además, debes comprobar que funciona y enseñar a los más pequeños a usarla.

El consejo de los fontaneros: localiza la llave general antes de tener que usarla

Los fontaneros tienen trucos muy útiles, pero la guía de consejos de fontanería Homify no se anda con medias tintas. Desde el principio reconocen que la mayoría de personas no tienen ni idea de dónde está la llave de paso.

¿Qué vas a hacer si se te rompe la lavadora o un grifo? Saber cortar el agua rápido puede ahorrarte mucho dinero y disgustos. Por eso, debes averiguar ya mismo dónde está.

En muchos pisos está cerca del contador, en un armario situado en la entrada, bajo el fregadero o dentro de un registro en la cocina o el baño. Su posición cambia según la antigüedad y la distribución del inmueble, de modo que no conviene confiar en que estará donde la vimos en otra vivienda.

De hecho, la instalación también puede disponer de varias llaves, por lo que no siempre es necesario dejar a toda la casa sin agua. Por ejemplo, si el problema lo has tenido sólo con un baño.

Qué tipos de llave de paso hay en casa y cómo usarlas en caso de accidente

La general interrumpe el suministro completo, mientras que otras válvulas permiten aislar únicamente un sanitario, el fregadero, la cisterna, el calentador o determinados electrodomésticos.

Si no sabes dónde está, mira en los lugares que hemos comentado anteriormente. Si aun así no la localizas, puedes consultar con el propietario (si vives de alquiler) o con el anterior dueño. En el peor de los casos, el administrador de la finca puede saberlo o llama a un fontanero.

Para facilitar la vida al resto de personas de la familia, puedes colocarle una etiqueta para que puedan identificar cada llave al momento. Incluso puedes dejar un croquis en la cocina.

El truco de los fontaneros para saber si la llave de paso funciona correctamente

Una llave que lleva años sin moverse puede estar endurecida por la cal, la corrosión o la falta de uso. Si lo descubres cuando ya se te está inundando la casa, no sirve de nada.

Por eso el truco de los fontaneros es comprobar periódicamente que puede cerrarse con suavidad. La prueba debe hacerse sin forzar el mecanismo: después de girarla, basta con abrir un grifo y observar si el caudal disminuye hasta detenerse.

A continuación abre de nuevo lentamente y revisa que no haya aparecido humedad alrededor de la válvula. Si la llave ofrece mucha resistencia, gotea o parece deteriorada, no es aconsejable utilizar alicates ni aplicar una fuerza excesiva.

El motivo es que el vástago podría romperse y provocar precisamente la avería que se pretendía evitar. En ese caso, corresponde pedir a un profesional que la repare o sustituya.